Denizli'de olay pankart! Fenerbahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'in 2019-2020 sezonun ilk maçında Yukatel Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sar-Kırmızılı ekip sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
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Bu maç öncesi Galatasaraylı taraftarların açtığı pankart gündeme oturdu. İşte Denizlispor-Galatasaray maçında öne çıkanlar...
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Diagne'ye destek
Galatasaray yeni sezona tartışılan golcüsü ile başladı. Satış listesine konulan ama istenilen tekliflerin gelmemesi nedeniyle beklemeye alınan Senegalli forvet, golcü transferinin gecikmesi ve Mitroglou'nun gözden çıkarılması nedeniyle ligin ilk maçında görev aldı. Diagne karşılaşma öncesi tribünlere çağrılarak destek verildi.
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Bu kez şaşırttı
Karşılaşmanın 29. dakikasında Galatasaray VAR yardımı ile penaltı kazandı. Geçen sezon penaltılarda büyük kriz yaşatan Diagne’nin üstelik kendisine yapılan penaltıyı kullanmak için hiç niyetlenmememesi ve topu Selçuk’a bırakması dikkat çekti. Bu arada penaltı kullanılmadan önce Babel ile Murawski arasında gerginlik yaşandı.
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Selçuk sürpriziGalatasaray'da Yukatel Denizlispor maçında beklenin aksine Donk'un yerine Selçuk İnan tercih edildi. Tecrübeli futbolcu orta alanda Seri ile beraber forma giydi.
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Taraftarın içinden röportaja
Galatasaraylı futbolcu ve teknik kadro Denizli Atatürk Stadı'nda ilginç bir deneyim yaşadılar. Sarı-kırmızılılar maç önünde ve sonunda yayıncı kuruluş yayınına ve basın toplantılarına katılmak için taraftarın içinden alana gitmek zorunda kaldılar.Özellikle maç öncesi yayıncı kuruluşa röportaj vermek için Ümit Davala röportaj alanına giderken de dönerken de fotoğraf istekleri nedeniyle zor anlar yaşadı.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yanısıra 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yöneticiler Mahmut Recevik ve Ömer Cansever de tribünde yeraldılar.
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Raporlu başkandan tur
Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis şiddetine maruz kaldığını iddia ederek darp raporu alan Denizlispor Başkanı Ali Çetin dün tribündeki yerini aldı. Çetin maç öncesi tribünleri dolaşarak selamladı. Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restorana gitmiş ancak rezervasyon yaptırdıkları masanın dolu olması nedeniyle işletmeciler ile tartışma yaşamıştı. İki oğlu ile polis ararıcına bindirildiğini söyleyen Ali Çetin, kendisine emniyet merkezinde şiddet uygulandığını iddia etmişti. Serbest bırakıldıktan sonra darp raporu alan Ali Çetin ve iki oğlu, görevli polislerden şikayetçi olmuştu.
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Şarkı geleneği değişmedi
Galatasaraylı futbolcuları takım otobüsünde maç havasına sokan şarkı geleneği yeni sezonda devam edecek gibi görünüyor. Ligin ilk haftasında Denizlispor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar Atatürk Stadı'na giriş yaparken futbolcuların coşkulu şekilde "Can'ta hold us" şarkısına eşlik ettiği ve elleriyle otobüsün camlarına vururak tempo tuttukları gözlendi.
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Özdemir tribünde
Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig'in ilk randevusunu TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribünden takip etti.
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Kontrol Davala'da
Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle yokluğunda kulübede değişmeli olarak yardımcı antrenörler ön plana çıkıyordu. Dünkü maçta bu görev Ümit Davala tarafından üstlenildi. Süper Kupa maçında ise maç önü ve sonu röportajlar ile kulübe yönetimi Levent Şahin'e verilmişti.
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Galatasaray derbisinin ardından 'Bugün belki de Galatasaray’ın avantaj yakalamasını engelleyerek şampiyonluktan ettik' demişti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Denizli'de bu sözleri hatırlatan bir pankart açarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundular. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da taraftarlar Yanal'ın sözlerini hatırlatarak 'Hepsine geçmiş olsun' pankartı açtı.