Demba Ba transferinde flaş gelişme!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cenk Tosun sonrası Negredo ve Love'dan istediği verimi alamayan Beşiktaş, eski golcülerine gözü dikti... Gomez ve Ba gündemde...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Demba Ba'nın ise Beşiktaş'a geri dönüşü için tek faktör var... Her şey sezon sonunda belli olacak ama Demba Ba kararında bir kişi önemli rol oynayacak. İşte tüm gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun gittikten sonra golcüler Negredo ve Love’dan verim alamayan Beşiktaş, yeni sezonda ilk iş olarak bu sorunu çözecek. Bunun için de taraftarın ve Şenol Güneş’in çok istediği Demba Ba, yeniden Beşiktaş’a döndürülecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Göztepe’yle yarım sezonluk anlaşması bulunan Demba Ba da Beşiktaş’tan böyle bir anlaşma beklediği için İzmir ekibiyle mukavelesini uzatmadı. Siyah-Beyazlı yöneticiler de yıldız oyuncuyu alma eğilimlerini ortaya koydu. Ancak burada Şenol Güneş’in durumu belirleyici etken olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Çünkü Güneş, Demba Ba’nın alınmasını çok istiyor. Hatta tecrübeli teknik adam yönetime ara transferde bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklamıştı: “Çok iyi profesyonel, söz dinliyor ve oyun disiplinine bağlı kalıyor. Taktiği de iyi anlıyor ve sahada uyguluyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Takıma pozitif enerji katıyor. İşine aşık bir oyuncu.” Ancak yönetim sakatlıktan yeni döndüğü için risk almak istemedi ve Love’dan yana tercihini kullandı. Şimdi Şenol Hoca takımın başında kalırsa ilk tercih olarak Demba Ba değerlendirilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yönetim eldeki golcüleri ise müşteri çıkarsa satacak. Geçen sezon transfer edilen Alvaro Negredo’ya Ocak’ta gelen teklifler Cenk Tosun ayrıldığı için geri çevrilmişti. Aynı şekilde Brezilya’dan teklifler alan Vagner Love’ın da gönderilmesi gündemde. Yönetimin bu oyuncuların satışında kriteri ‘Zarar etmemek.’ Eğer maliyetlerini karşılayacak bir talep olursa ikisi ya da biri satılacak. Genç oyuncu Larin’in ise elde tutulması planlanıyor. Mustafa Pektemek konusunda da yeni bir değerlendirme yapılacak. (Akşam)