David Beckham, İtalya'da görüntülendi! Ne yapıyor?

Spor Arena Dış Haberler | İngiliz futbolu ve Manchester United'ın efsane ismi David Beckham, kendi ismiyle çıkardığı gözlük markasının tanıtımı için İtalya'ya gitti.44 yaşındaki medyatik spor adamı, Milano'ya gitmişken favori restaurantında İtalyan yemeklerinin tadına bakmadan edemedi.Çizme'de bir hayli meşhur olan Da Giacomo isimli restauranta giden David Beckham, çıkışta basın mensuplarından kaçamadı.David Beckham, beyzbol kesim ceketi ve beyaz sneakerlarıyla bir kez daha şıklık konusunda sınıftı geçti.Futbolu bıraktıktan sonra kulüp satın alan ve moda/giyim üzerine girişimlerde bulunan İngiliz isim, bugünlerde bir hayli meşgul.Moda, mücevher ve viski başta olmak üzere birçok niş konuda kendi markasını yaratan David Beckham, son olarak gözlük dünyasına adım attı.Efsane futbolcu, kendi ismini taşıyan gözlük markasını geçtiğimiz günlerde kişisel Instagram hesabından görücüye çıkarmıştı.İşte Beckham'ın o anları...