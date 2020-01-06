Daniel Sturridge'ın idmandaki görüntüsü olay yarattı!

Spor Arena Detay | Sezonun ikinci yarısı için hazırlıkları sürdüren Trabzonspor, Antalya'da kampa girdi.Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 19.30’da Belek’te yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.Bordo mavili ekibin yeni transferi Badou Ndiaye de yeni takımıyla idmanda boy gösterdi.Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da izlediği idmanda futbolcuların neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.Teknik direktör Hüseyin Çimşir'le kısa bir toplantı gerçekleştiren Ahmet Ağaoğlu, ardından futbolcularla biraraya geldi.Başkan Ağaoğlu, takımın İngiliz yıldızı Daniel Sturridge ile de mini zirve gerçekleştirdi.Daniel Sturridge, Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı özel görüşme kadar idmandaki görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çekti.Antrenmana telefon sokan Daniel Sturridge, kameralara fena yakalandı.Cep telefonunu çorabına saklayan deneyimli golcünün bu hareketi dikkatli gözlerden kaçmadı.Daniel Sturridge, cep telefonuyla katıldığı idmanı koşu yaparak tamamladı.Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!