Cüneyt Çakır çılgınlığı! Herkes onu konuşuyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya Kupası'ndaki gururumuz Cüneyt Çakır için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kupada yarı final ve final maçları öncesi görev bekleyen ve finale yakın görünen Cüneyt Çakır, çılgınlığı gündem oldu... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rusya'daki 2018 FİFA Dünya Kupası'nda birbirinden ilginç sonuçlar ortaya çıkarken, Türkiye'i de yakından ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası maçlarında yönetimiyle göz dolduran hakem gururumuz Cüneyt Çakır'a Çin Futbol Federasyonu'ndan büyük bir teklif geldiği iddia edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Çin Futbol Federasyonu menajerler aracılığı ile resmi teklifi yaptığı belirtildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun da teklifi doğrulaması, dünya medyasında da geniş yer buldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FİFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın konuyla ilgili açıklama yapmak istememesi de, teklifin doğruluğunu kanıtlayan bir başka detay oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yıldız futbolcuların Pekin veya Şangay'a gelmesi için astronomik paralar ödeyen Çin ekipleri de, Cüneyt Çakır'ın büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın, grup maçlarını değerlendirdiği basın toplantısında Arjantin-Nijerya karşılaşmasında Rojo'nun kafasından sekip eline çarpan topa penaltı düdüğü çalmayan Cüneyt Çakır ile ilgili soruya, "Bu, asla tartışılmayacak bir pozisyon. Hakem son derece doğru karar verdi. Bu konuda eleştiriler çok yersiz" diyerek Cüneyt Çakır'ın final maçının en büyük favorisi olduğunu ima etmişti. (Takvim)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Sokakta çekilmiş bir resmini görmüştüm, şimdi ise sokaklar senin resimlerinle dolu!" Brezilyalı efsane isim Kaka, genç yıldız Gabriel Jesus'a bir mesaj gönderdi. İzlemek için videoya tıklayınız...