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Futbol

Cimbom'un yıldızına 20 milyon Euro! Çıldırdılar...

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden birine İngilizler kancayı fena attı...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tecrübeli oyuncuyu ısrarla isteyen İngilizler, bu transfer için de kesenin ağzını sonuna kadar açtı... İşte o detaylar...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İngilizler'in Badou N'Diaye aşkı bitmek bilmiyor... Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou N'Diaye için Stoke City'nin ısrarı devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransız medyası, İngiliz temsilcisinin N'Diaye için rakamı 20 milyon Euro'ya kadar çıkardığını iddia ederek, "G.Saray'a piyango" başlığını attı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Haberde G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transfer söylentisiyle ilgili yorumları da yer aldı. Terim'in, N'Diaye'nin gidişine izin vermediği ve onunla çalışmaya devam etmek istediği vurgulandı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransız medyasında yer alan habere göre G.Saray Yönetimi'nin 20 milyon Euro'luk teklif sonrası kafasının karışık olduğu iddia edildi. Kimi yöneticilerin bu transfere sıcak baktığı yorumlarına yer verildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cimbom, N'Diaye'yi sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 27 yaşındaki Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında orta sahada iyi bir performans sergiledi. (Takvim)

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