Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Canlı yayında patladı! 'Mourinho dedik, 1 numara dedik ama...'
Spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan programda gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
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- Ölümün de hayırlısını derler, bir de zamanlı ölüm derler. Çok gencecik yaşta gitti o arkadaşımız. Ama en sevdiği yerde vefat etti bu oğlumuz Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe'sini severken, alkışlarken. Ateş düştüğü yeri yakar. Biz buradan ağıtlar yakarız, bugün Fenerbahçeli başkan ve yöneticiler üzülürler yarın ama anne, ile baba, kardeşler onun acısını yıllarca yaşarlar. Hele anne, hele baba Allah kimseye evlat acısı vermesin. Dünyanın en zor işidir. Şu iki paralık dünyada.
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- Şimdi arkadaşlar kızıyorsunuz, ediyorsunuz. Kızmayın. Yapılanlara bir bakın. Fenerbahçe'de olsa biz aynısını yaparız. Hangi takım olursa olsun biz kimsenin tarafını tutmuyoruz, biz burada televizyon programı yapıyoruz. İnsanların hatalarını yanlışlarını görüyor, söylüyoruz.
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- Şimdi sevgili Hasan'ın yaptığına biz iyi yaptın diyebilir miyiz? Çok iyi yaptın aferin, saldırdın, kovaladın, aslan gibisin falan filan. Olayları şu başlatmış bu başlatmış yok. Jailson da orada olayda... Onu da söyledik, ötekini de söyledik.
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- Fatih Terim'i iki hafta önce göklere çıkardık, Türkiye'nin bir numarası Mourinho'su dedik. Fatih Terim'i buradan öve öve tavsiye ettik Galatasaray'ın başına gelsin diye sevgili Galatasaraylı kardeşler. Yeri geldi Galatasaraylı taraftar arkadaşlarımız bize bir sürü mesaj attılar, şu konuyu konuşun, hadi bunu da tartışın diye. Bunları yaptık yapıyoruz da.
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- Sevgili Fatih hoca sen o camianın en lafı geçen insanısın. Ne söylemek istediğimi anlıyorsun. Daha sabırlı olalım ve arkadaşları sükûnet'e davet edelim. Böyle hiçbir yere varamayız. Haftaya yine salı günü maç var. Yine var, yine var. Hep birbirimize lazımız biz. Hep daha kötü şeylerde çıkarabilirdik. Fatih hocanın hakemlerle ilgili konuşmalarını da verebilirdik, iyi konuşmalarını onu da verirdik. Yapmadık üstün körü gittik. Dozunu kaçırmış olabiliriz ama dediğim gibi biz neyse onu söylüyoruz.
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- Hasan Şaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Biz yanlış olduğunu söyledik herhalde büyükleri söyledi kaldırmış. Yani gidere, gider yapılmaz. Hatayı hatayla, kabadayılıkla çözemeyiz. İyi mesaj verelim ki şimdi cuma günkü derbide kavga olmasaydı o işler olmasaydı biz konuşacak mıydık kavgayı?
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- Kendimiz mi yaratacaktık kavga senaryosunu. O maç 2-2 bitmiş olsaydı Fatih Terim gitseydi normal konuşsaydı hakemle ilgili, bu kavgalar içeride olmasaydı bunları konuşacak mıydık? Hayır. Siz malzemeyi veriyorsunuz biz burada yorum yapıyoruz.
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- Aynı şey Saraçoğlu'nda olsaydı konuşmasaydık Galatasaraylılar bize diyecekti ki niye konuşmuyorsunuz. Bunlar Fenerbahçe maçında da olacak göreceksiniz. Bunlar çok oldu. Biraz adaletli olalım. Bunun bir futbol müsabakası olduğun unutmayalım. Birbirimizi bu şekilde kırmayalım. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Lütfen sizden rica ediyoruz daha sağduyulu olalım.
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- Galatasaray yöneticisi ne gibi açıklama bekliyor. Ne hafif kalmış? Olaylar sizin sahanızda oluyor. Ne açıklaması olacak daha. Hiç katılmıyorum, hiç katılmıyorum. Öyle şey olur mu? Galatasaray yönetimi son derece centilmence davranmıştır. Onlarda biliyorlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Onlarında eli kolu bağlı. Çünkü onların da teknik ekibe çok fazla bir şey diyemezler. Hiç kusura bakmasınlar. Onun için lütfen Galatasaraylı yönetici beyefendi alınmasın. Arkadaşlar ne açıklaması yapılacak daha? (Ajansspor)
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Golcü iş başında!
Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven forması giyen Luke de Jong, takımının Vitesse maçındaki galibiyet golünü kaydetti. Başarılı forvet bu sezon 11. maçında 9. golünü kaydetti.