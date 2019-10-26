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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26 Ekim 2019 - 00:17,

Çağlar Söyüncü tarihe geçti! Tam 9 gol...

İngiltere Premier Lig, cuma gecesi tarihi bir ana tanıklık etti.

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Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, İngilitere'de tarihe geçen maçın kadrosunda 90 dakika forma giydi.

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Leicester City'den Manchester United'a transfer olan Maguire'ın boşluğunu mükemmel şekilde doldurarak taraftarların gönlünde taht kuran Çağlar Söyüncü, tarihi bir anın parçası oldu.

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Leicester, Southampton deplasmanında 9-0'lık bir galibiyet aldı.

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Bu skor, Premier Lig tarihinde alınan en farklı deplasman galibiyeti oldu.

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Leicester City, Premier Lig tarihinde deplasmanda en farklı galibiyet alan takım olurken, genelde Manchester United'ın en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

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Golleri Ayoze Perez (3), Jamie Vardy (3), Youri Tielmans, Ben Chilwell ve James Maddison kaydetti.

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Bu skorda, 12. dakikada kırmızı kart gören Ryan Bertrand'ın büyük etkisi oldu.

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Leicester City, 20 puana yükselerek maç fazlasıyla lider Liverpool'un 5 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi.

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Tarihi maçtan kareler şu şekilde...

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