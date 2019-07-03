Bu sabaha karÅŸÄ± ÅŸoku yaÅŸadÄ±! Yine mi Messi...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Mineirao StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Messi yine Ã§ok konuÅŸuldu....
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Ä°ki takÄ±m, Kupa Amerika'da son olarak 2007 finalinde karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ; Brezilya, Julio Baptista, Roberto Ayala (kendi kalesine) ve Dani Alves'in golleriyle 3-0 kazanarak kupaya uzanmÄ±ÅŸtÄ±.
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Bu sabaha karÅŸÄ± oynanan karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi ise en Ã§ok merak edilen konu Lionel Messi'nin Arjantin Milli TakÄ±mÄ± ile olan kupa hasretiydi....
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1997,1999, 2004 ve 2007'de dÃ¼zenlenen organizasyonlarÄ± kazanan Brezilya'nÄ±n aksine, Arjantin'in kupa hasreti 26 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rÃ¼yor.
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Brezilya, 19 dakikada Gabriel Jesus ile 71. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle maÃ§tan 2-0 Ã¼stÃ¼n ayrÄ±larak finale yÃ¼kselirken; SambacÄ±lar'dan Ã§ok Messi gecenin en fazla konuÅŸulan adamÄ± oldu.
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Ã–yle ki Arjantin'in efsane isminin kupa hasreti devam etti.
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Messi'nin ÅŸok hali objektiflere anbean yansÄ±dÄ±.
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2006, 2010, 2014 ve 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda mutlu sonu gÃ¶remeyen Messi, 2007, 2011, 2015,Â 2016 ve 2019'daki Copa America maÃ§larÄ±nda da 3 kez final gÃ¶rmesine raÄŸmen kupayÄ± elleri arasÄ±na alamadÄ±.
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Brezilya'nÄ±n Arjantin'i 2-0 yendiÄŸi ve finale yÃ¼kseldiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ± da en Ã§ok konuÅŸulan olay bu oldu.
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Arjantin'de manÅŸet fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sÃ¼sleyen Messi'nin Ã¼zgÃ¼n ifadesi kullanÄ±lÄ±rken kupa hasretinin daha da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulandÄ±.
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26 yÄ±ldÄ±r kupa hasreti sÃ¼ren Arjantin'de eleÅŸtiri oklarÄ± tahmin edildiÄŸi gibi yine Messi'nin Ã¼zerine Ã§evrildi.
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Kupa Amerika'da Arjantin'in genel Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne raÄŸmen son yÄ±llarda turnuvaya, Brezilya damga vuruyor.Â
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Brezilya, 2019 Copa America'da finale yÃ¼kselen ilk takÄ±m olurken; SambacÄ±larÄ±n rakibi yarÄ±n oynanacak Åžili - Peru maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan belli olacak.
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Ã–zleyenler iÃ§in Messi'nin frikik golleri;
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HAKEMLERE YÃœKLENDÄ°
KarÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ± Messi'nin sÃ¶zleri ise ÅŸÃ¶yle oldu:"Hakemler saÃ§malÄ±k derecesinde kararlar verdiler. VAR'Ä± bile kontrol etmediler. Bu inanÄ±lmaz. Bu oyunun her yerinde oldu. Brezilya'nÄ±n lehine kararlar verdiler ve bu tÃ¼r saÃ§malÄ±klar bizi oyundan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±."
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"Bizim hiÃ§bir mazeretimiz yok ama bunu gÃ¶zden geÃ§irmeli, analiz etmeli ve CONMEBOL'un bu konuda bir ÅŸeyler yapmasÄ±nÄ± ummalÄ±yÄ±z. Bizden daha iyi deÄŸillerdi. GolÃ¼ erken buldular ve ikinci gol de aslÄ±nda bir penaltÄ±dan geldi. AgÃ¼eroâ€™nun penaltÄ±sÄ± verilmedi, sonrasÄ±nda ikinci golÃ¼ yedik."