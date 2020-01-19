Bu kez gülüyorlar! Galatasaray'da aile pozu değişti...
Martin Linnes, aylar sonra Galatasaray 11'indeki yerini alırken Linnes'in mutluluğu stadyumda kendisini yalnız bırakmayan eşi Elisabeth Haugen'in de yüzüne yansıdı.
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Galatasaray'da Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen ve kızları yine Türk Telekom Stadyumu'ndaki yerlerini aldılar. Ancak bu kez durum farklıydı...
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Martin Linnes, Galatasaray'ın ilk yarı kadrosundan kesik yemiş olmasına rağmen Linnes ailesi, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan her maçı yerinden takip etmişti.
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Sarı kırmızılı taraftarların çok sevdiği Linnes ailesinin ilk yarıdaki maçlarda verdiği mutsuz görüntüler gündem olmuştu.
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Ancak Denizlispor maçında durum farklıydı. Norveçli futbolcunun tekrar kadroya alınması ve maça ilk 11 başlaması eşi Elisabeth Haugen'in de yüzünü güldürdü.
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Henry Onyekuru da Denizlispor maçını stattan takip edenler arasındaydı.
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Galatasaray taraftarları da sosyal medya üzerinden Linnes'in dönüşünün heyecanını yaşadılar.
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Öte Galatasaray'da uzun süreli sakatlığının ardından kupadaki Çaykur Rizespor maçında sahalara dönen Emre Akbaba, Yukatel Denizlispor müsabakasına da ilk 11'de başladı.
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Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 8 gün sonra bu kulvarda maça çıktı.
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Emre Akbaba, 26. dakikada takımını öne geçiren golü atarken sevincini Fatih Terim ile paylaştı.
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Golden sonra Terim'in yanına giden Emre Akbaba, uzun bir süre boyunca tecrübeli teknik direktör ile sarıldı.
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Emre Akbaba, hafta içinde Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sahalara dönmüş ve o maçta kaptanlık pazubandını takmıştı.
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Emre, maçın ardından yaptığı konuşmada Fatih Terim'e teşekkür etmişti.
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Sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan Linnes de ikinci devre için isminin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesiyle Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.Galatasaray karşılaşmaya Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Falcao ile başladı.
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Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Almanya'nın Leipzig ekibinden kiralanan ve dün lisansı çıkartılan Uruguaylı futbolcuyu, Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jesse Sekidika ise maçta yedekler arasında yer aldı.
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Sarı-kırmızılı ekipte sıtma tedavisi gören yeni transfer Henry Onyekuru ile rehabilitasyon süreci devam eden Florin Andone'nin yanı sıra Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz kadroda yer almadı.
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Türk Telekom Stadı'nda 22 gün sonra maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tribünlerden büyük destek gördü.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı.Fatih Terim de saha içine girerek, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.