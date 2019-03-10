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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Reuters
10 Mart 2019 - 16:10,

Böylesi görülmedi! Taraftar futbolcuyu yumrukladı...

Birmingham derbisinde Aston Villa kaptanı Jack Grealish maç içerisinde rakip takım taraftarının saldırısına maruz kaldı...

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İngiltere Championship Ligi'nin 36. hafta maçında Birmingham ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadelede sahada ender görülen bir olay yaşandı!

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İşte detaylar...

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Maçta dakikalar 9'u gösterirken Birmingham taraftarı sahaya dalarak, Astyon Villa kaptanı Jack Grealish'e arkadan koşarak yumruk attı.

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Yumruk darbesi sonrası Aston Villalı futbolcu yere düşerken kısa süreli arbede yaşandı.

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Güvenlik görevlileri saldırgan taraftarı sahadan çıkarırken, maç kaldığı yerden devam etti.

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Aston Villalı bazı futbolcular, sahaya giren taraftara karşılık vermeye çalışsalar da takım arkadaşları araya girdi ve taraftar dışarıya çıkarıldı.

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Holiganın çıkarken taraftarları selamlaması da dikkat çekti.

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derbide, rakip taraftarın saldırısına uğrayan Aston Villa futbolcusu Grealish, 68. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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