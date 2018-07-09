Beşiktaş'ta Vida'nın talipleri artıyor! Çılgın rakamlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Siyah-beyazlılarda gündem Domagoj Vida'nın Dünya Kupası'ndaki performansı...
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak geçtiğimiz sezon devre arası Beşiktaş'a gelen 29 yaşındaki stoper, Rusya'da gösterdiği müthiş futbolla ülkesi Hırvatistan'ı yarı finale taşırken piyasasını da artırdı.
Foto: AJANSLAR
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Bu durum en çok Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı mutlu ediyor. Ucuza ya da bonservis bedeli olmadan aldığı oyuncuları yüksek rakamlara satan Fikret Orman, başarılı stoper Vida'nın piyasa yapmasıyla keyiflendi.
Foto: AJANSLAR
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O RAKAMLARI DİNLEMEDİ BİLE...
Domagoj Vida, kupa performansıyla İngiliz kulüplerinin radarına girmiş durumda. Liverpool'un Vida için teklifi 13 milyon euro. Tottenham ise 18 milyon euro'ya kadar çıkmış durumda.
Foto: AJANSLAR
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Ancak Fikret Orman bu rakamladı duymuyor bile!.. Orman "Cenk Tosun'u Everton'a satarken fazla vakit yoktu. Acele ettim, 3-5 milyon euro düşük fiyata gitti. Vida için ederinin oluşmasını bekleyeceğim" demişti. Orman'ın Hırvat stoper için belirlediği rakamın 30 milyon euro olduğu kaydedildi.
Foto: AJANSLAR
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'FAVORİM HIRVATİSTAN'
Fikret Orman, Dünya Kupası'nda Beşiktaşlı oyuncuların performansını değerlendirdi. Quaresma ve Pepe'nin iyi mücadele ettiklerini kaydeden Orman, Vida'yı da övdü. Siyah-beyazlıların başkanı keyifli bir şekilde "Kupada favorim Hırvatistan" diyerek İngiltere karşısında da başarılı olması halinde oyuncusunun değerinin daha da artacağını ima etti.
Foto: AJANSLAR
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TAM İSTİKRAR ABİDESİ
Hırvatistan, Türkiye'nin de olduğu Avrupa elemeleri grubunu 2. bitirip, play-off'tan Rusya'ya gitmişti. Vida bu 12 maçın tamamında 90 dakika oynadı. Dünya Kupası'nda da Hırvatların oynadığı 5 maçın 4'ünde sahadaydı. Hırvatların gruptan çıkması garantilenince İzlanda maçında dinlendirildi.
Foto: AJANSLAR
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SOSYAL MEDYA COŞTU
Beşiktaş taraftarı da "Oğuzhan 150 milyon euro" söylemini Vida'ya çevirdiler.
Foto: AJANSLAR
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"Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz!" Hırvatistan Milli Takımı'nın stoperi Domogaj Vida, Rusya maçı öncesi "Kupa'yı kazanmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı. İzlemek için videoya tıklayınız...