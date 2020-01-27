Beşiktaş'ta son dakika| Yeni teknik direktörde karar kılındı! 6 aylığına..

'BEŞİKTAŞLI PARA KONUŞMAZ' Sergen Yalçın ise ''Ben futbol yaşamımda Rahmetli Süleymen Seba ağabeyin döneminde hiç bir zaman para konuşmadım. Beşiktaşlı para konuşmaz. Beşiktaş zor durumda. Herkes elini taşın altına sokmalı.'' yorumunu yaptı.