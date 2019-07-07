Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'ta şok! Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor... | Son dakika haberleri...
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Beşiktaş'ta dün şok bir iddia ortaya atıldı.
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Daha takımdan ayrılan oyuncuların yerine herhangi bir takviye yapılmazken, Burak Yılmaz ile ilgili yaşanan ani gelişme planları alt üst etti. Golcü oyuncunun 1 hafta içerisinde takımdan ayrılacağı ve bir başka kulübe imza atacağı iddia edildi. İşte Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
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Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Beşiktaş'ta transfer sessizliği sürüyor.
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Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Beşiktaş'ta transfer sessizliği sürüyor.
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Abdullah Avcı ısrarla transferlerin kampa yetişmesi gerektiğini vurgularken, yönetim transferde ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Kara Kartal'da birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor.
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Larin ve Mustafa Pektemek'in ayrılışının ardından Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile de yollar ayrılabilir.
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İtalya Serie A'ya bu yıl çıkan Lecce'nin takibinde olan Burak, İtalya'ya gitmeye sıcak bakıyor.
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Golcü futbolcunun 1 hafta içerisinde Lecce'ye imza atacağı iddia edildi. Beşiktaş tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ı Lecce'ye göndermek üzere.
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Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlı kulüp 33 yaşındaki oyuncunun yerini Adebayor'la doldurma planını yapıyor.
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Ocak ayında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gelen ve 15 maçta attığı 11 golle taraftarların gönlünü kazanan Burak Yılmaz, Lecce'ye transfer olmak üzere.
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Kariyerine İtalya'da devam etmek isteyen ve Fikret Orman ile masaya oturan yıldız golcünün başkandan müsaade istediği öğrenilirken, ekonomik anlamda kötü bir dönem geçiren siyah beyazlı kulübün Burak Yılmaz'ın transferine izin verdiği belirtildi.
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Önümüzdeki hafta içi 33 yaşındaki milli futbolcuyu resmi olarak KAP'a bildirmeye hazırlanan Beşiktaş'ın Başakşehir'le yollarını ayıran Adebayor'u kadrosuna katacağı ifade edilirken, Kara Kartal'ın bu satıştan 1,5 milyon euro'yu kasasına koyacağı bildirildi.