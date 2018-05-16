Beşiktaş'ta sıcak saatler! Talisca...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gelecek sezonun planlamasını Sivasspor’la cumartesi günü oynanacak lig mücadelesinin ardından yapacak olan Siyah-Beyazlılar’da Anderson Talisca konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı futbolcu konusunda atağa kalktı. İlk etapta takımın sıralamayı Şampiyonlar Ligi potasında bitirmesi halinde 21 milyon Euro’luk (110 milyon TL) opsiyonunu kullanmayı planlayan Kartal, aksi durum için de sınırları zorlama kararı aldı.
Foto: AJANSLAR
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Portekiz ekibi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 21 milyon Euro’luk (110 milyon TL) opsiyonu kullanmak için 31 Mayıs’a kadar süresi bulunan Kara Kartal’ın, Sambacı için mali kaynak arayışında olduğu bildirildi.
Foto: AJANSLAR
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Takımın sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamlaması halinde Devler Ligi’nden elde edilecek geliri göz önünde bulundurarak opsiyonu kullanmayı planlayan yönetim, aksi halde de yıldız ismi takımda tutmak için sınırları zorlama kararı aldı.
Foto: AJANSLAR
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Vincent Aboubakar pişmanlığı yaşanıyor
Geçen sezon 10 milyon Euro’lukü (52 milyon TL) opsiyonun kullanılmaması sebebiyle Porto’ya geri dönen Vincent Aboubakar’ın Mavi-Beyazlılar’daki etkili görüntüsü sonrasında bu ayrılıktan pişman olan yönetim, bu hataya ikinci kez düşmekistemiyor.
Foto: AJANSLAR
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Bu konuda çalışma başlatan Başkan Fikret Orman ve transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner’in, Talisca’nın bonservisi konusunda yol haritası belirlemeye çalıştığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in de kadroda tutulmasını istediği başarılı oyuncu için Orman’ın, bu hafta bonservis konusunda aşama kaydetmesi bekleniyor. (Fanatik)
Foto: AJANSLAR
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Unutulmaz Anlar kuşağında bu kez 40 metreden atılan harika bir golle karşınızdayız. 1992 yılında Jason Cundy’nin attığı gol, Tottenham tarihine geçmişti. İzlemek için videoya tıklayınız...