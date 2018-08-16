Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'ta karar verildi! 2 ayrılık, 1 transfer...
Beşiktaş Yönetimi bir hafta içinde takımda önemli değişiklikler yapacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Son günlerde döviz kurlarının sürekli değişkenlik göstermesi nedeniyle transferde fazla aceleci davranmayan ve garanti adımlar atmaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, yeni bir yol haritası çizdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ağustos ayının sonunda bitecek olan transfer döneminde Vida ve Negredo'yu satarak gelir yaratmak isteyen siyah-beyazlı kulüp, bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Vida için menajerler aracılığıyla Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüpleriyle temas halinde olan yönetim, bu oyuncunun gitmesi durumunda, gelecek olan paraya göre ilk önce golcü transferine noktayı koyacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bugüne kadar oynayan resmi maçlarda, orta sahada ciddi sıkıntılar olmadığını gören yönetim ve teknik heyet, önceliğini golcü transferine verecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın tek eksiğinin tecrübeli ve son vuruşları iyi olan bir golcü olduğu konusunda fikir birliğine varan yönetim, Liverpool'da oynayan Origi ile ilgilenmeye devam ediyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaleci ve 10 numara transferlerinde şimdilik beklemeye geçen siyah-beyazlılar, Negredo için de İspanyol kulüpleriyle görüşmeye devam ediyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş Yönetimi, golcü transferinde ise bonservis ödemeyecek. Yönetim tamamen kiralama formülü üzerinde çalışırken, gerekirse transferin son gününe kadar arayışlara devam edilecek. (Haber 7)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Talisca yine boş geçmedi! Futbol hayatına Çin'de devam eden yıldız futbolcu, takımı Guangzhou Evergrande'nin deplasmanda Henan Jianye'yi 5-0 yendiği maçta müthiş bir gole imza attı. İzlemek için videoya tıklayınız...