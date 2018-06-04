Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Beşiktaş'ta gündem santrfor! Yıldız isim masada...
Cenk Tosun'u Everton'a gönderen, Negredo ile Vagner Love'dan umduğunu bulamayan Beşiktaş gözünü forvet transferine çevirdi. Gündeme herkesin tanıdığı güçlü bir santrfor geldi.
İsmail ER
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İsmail ER
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İşte siyah-beyazlıların peşinden koştuğu o isim...
İsmail ER
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Siyah beyazlılar geçen sezonlarda da renklerine bağlamak için uğraştığı Benteke için bir kez daha harekete geçti. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Belçikalı golcü için İngiliz kulübü Crystal Palace ile masaya oturacak.
İsmail ER
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Beşiktaş, geçmiş sezonlarda da kadrosuna katmak için çaba harcadığı Christian Benteke için yeniden harekete geçti. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyu renklerine bağlamak için kulübü Crystal Palace ile masaya oturacak. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Benteke transferini bitirmek için İngiltere’ye gitti. Teknik direktör Şenol Güneş’in onayından sonra çalışmalara başlayan Güner, 28 yaşındaki golcü için İngiliz kulübü ile sıkı bir pazarlık yürütecek.
İsmail ER
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İyi bir sezon geçirmedi
1.90 boyunda olan Benteke, 2015’te Aston Villa’dan 46 milyon Euro’ya Liverpool’a transfer oldu. 1 yıl sonraysa 31 milyon Euro’ya Crystal Palace’a geçti. Premier Lig’de 185 maça çıkan Benteke, 69 gol atarken 19 da asist yaptı. 34 kez Belçika Milli Takımı forması giyen oyuncu, 12 gole imza attı. Benteke, geride kalan sezonda 24’ü ilk 11 olmak üzere 31 lig maçında sahaya çıktı ancak sadece 3 gol atıp, 5 asist yaptı. Benteke, Belçika’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor.
İsmail ER
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GÜÇLÜ YÖNLERİ
-Hava topları
-Frikikler
İsmail ER
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ZAYIF YÖNLERİ
-Top tutma
-Defansif katkı
OYUN STİLİ
-Sert ve faullü bir tarzı var
-Sırtı dönük topu indirmeyi sever
-Duran toplarda etkili vuruşlar yapar
-Pres yapmayı sevmez
İsmail ER
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ARSENAL İLE OĞUZHAN PAZARLIĞI
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren kaptan Oğuzhan Özyakup ile yola devam etmek için Arsenal ile pazarlıklarını sürdürüyor. Oğuzhan ile yıllık 2 milyon Euro’ya prensip anlaşması sağlayan Beşiktaş, oyuncunun kontratında yüzde 30 payı olan Arsenal ile de görüşmeleri sürdürüyor. Siyah beyazlılar Arsenal’i yüzde 5 paya ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Burak Yılmaz için önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.