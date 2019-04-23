Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'ta gerginlik! Şenol Güneş ile Medel arasında...
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında, Sivasspor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş ile Şilili futbolcu Medel arasında gerilimli anlar yaşandı...
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, art arda beşinci galibiyetini aldı.
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Ligin ikinci yarısında çıktığı 12 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen siyah beyazlılar, iyi bir ivme yakaladı.
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Son 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik alan Kara Kartal, yenilgiyi unuturken, zirve yarışına yeniden ortak oldu.
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Kapanış maçında Sivasspor'u Vida ve Burak'ın harika golüyle mağlup eden Beşiktaş, puanını 56'ya yükselterek lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya, ikinci sırada yer alan Galatasaray'la farkı 3'e indirdi.
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Son beş maçını kazanan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisini yaşarken, üst üste 5, toplamda 9 kez ağları havalandıran Burak, büyük katkı sağladı.
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Beşiktaş'da Gary Medel krizi yaşandı...
Karşılaşmanın 38. dakikasında sağ taç çizgisi önünde Medel’le Papp arasında yaşanan top kapma mücadelesi sonrası Sivasspor serbest vuruş kazandı.
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Kendisine faul yapıldığını düşünen Medel, Papp’a tepki gösterince bir anda saha karıştı, iki futbolcu sarı kart gördü.
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Haftaya cezalı
Ankaragücü maçında cezalı duruma düşen Medel, bu karta isyan ederken teknik direktör Şenol Güneş, oyunun durduğu bir anda saha kenarından futbolcusunu sakinleştirmeye çalıştı.
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Medel, Güneş’in telkinlerine karşılık verince ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
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Oyundan çıkmak istedi
Şilili futbolcu tartışmanın sonunda Güneş’ten kendisini oyundan almasını istedi ancak tecrübeli çalıştırıcı futbolcusunu sahada tuttu.
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Bu gerginlik sonrası isteksiz bir görüntü sergileyen Medel, 45. dakikada Sivas’ın Diabate ile kazandığı gol öncesi Lens ile beraber pozisyon hatası yaptı.
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İkinci yarıya başlarken de Güneş, Medel’i alıp Necip’i oyuna sürdü.