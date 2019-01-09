Beşiktaş'ta flaş gelişme! Güneş...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, takımın Antalya kampında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İkinci devre hazırlıkları için Antalya'da bulunan Beşiktaş'ın kampında basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya gelen Adalı, teknik direktör Şenol Güneş'e 3 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunduklarını ancak Güneş'in bu teklifi sezon sonunu beklemek istediği için reddettiğini ve şimdilik teşekkür ettiğini söyledi. Fikret Orman görevde olduğu sürece başkanlık için adaylığının söz konusu olmayacağını belirten Serdal Adalı, Burak Yılmaz'dan Oğuzhan Özyakup'a, Tolgay Arslan'dan transfer çalışmalarına kadar birçok konuya açıklık getirdi.
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Serdal Adalı'nın sohbet toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde:
''ŞENOL GÜNEŞ'E 3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİK, 'BEKLEYELİM' DEDİ''
''Şenol Güneş hocamıza çok inanıyor ve güveniyoruz. Biz onunla devam etmek istediğimiz için 3 senelik yeni bir teklifte bulunduk. Kendisi bize bu teklif için teşekkür ederek, 'Sezon sonunu bekleyelim' dedi. 'Seçim var, ne olacak bir görelim' dedi. Biz de onun düşüncesine saygılıyız, sezon sonunu bekleyeceğiz.'
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''BURAK YILMAZ İKİNCİ YARI EN AZ 10 GOL ATAR''
''Herkesin geçmişte hataları olabiliyor. Futbolcular da insan, onların da hataları olabiliyor. Burak iyi bir Beşiktaşlı. Hocamız çok çok istediği için aldık. Artık bize düşen, taraftarımıza düşen sabır göstermektir. Sezon bitene kadar sabır göstermeliyiz. Katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Burak sezon bitene kadar en az 10 gol atar. Bizim için önemli olan Beşiktaş'tır. Şunu herkes bilmeli ki ben Beşiktaş'a zarar verecek birisiyle oturup çay bile içmem. Bizim için en önemli olan şey sadece sabretmek. İki galibiyet her şeyi değiştirir diye düşünüyorum.''
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''FİKRET ORMAN OLDUĞU SÜRECE ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU DEĞİL''
''Benim aday olacağım konusunda çok spekülasyonlar var ama herkes şunu bilsin ki, başkan Fikret Orman görevde olduğu ve aday olduğu sürece benim adaylığım söz konusu bile olmaz. Böyle şeyleri konuşmak doğru değil, hoş değil. Başkan Orman zaten aday olacağını söyledi. Benimle ilgili konuşmak doğru değil. Mayıs'ta başka aday olanlar olur mu bilmem ama bir Beşiktaşlı için en şerefli şey yönetici iken başkan olmaktır. Ama dediğim gibi bunları konuşmak doğru değil.''
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TRANSFER ÇALIŞMALARI VE FUTBOLCULAR HAKKINDA
Transfer çalışmaları ve gündemi meşgul eden Tolgay Arslan, Oğuzhan, Fabricio, Babel gibi oyuncuların durumlarını da değerlendiren Adalı şöyle konuştu: ''Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Düşünün ki kampa iki futbolcu transferi yetiştirerek başladık. Bir de sağ bek alacağız. Ama önce kontenjanın boşalması gerekiyor. Bunun haricinde Fabricio ile de her zaman konuşuyoruz. Gelmek istiyor ama dediğim gibi kontenjanımız zaten dolu. Önce sağ bek alacağız. Tolgay Arslan çok iyi bir futbolcu ama elbette ki saha dışı duruşu da çok önemli bizim için. Takımdan ayrılmaz ise affedilmesine Şenol Güneş karar verecek, bizim affetmemiz önemli değil. Tolgay için Fenerbahçe ile görüşüyoruz ama henüz netleşen bir durum yok. Oğuzhan da bizim için çok önemli bir futbolcu. Oğuzhan gibi oynarsa 4 maç sonra şampiyonluğu konuşuruz. Özel hayatıyla ilgili çıkan haberlerin çoğu doğru olmayan haberler. Gece hayatı da yok. Düzeleceğini ve takıma çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tolga Zengin ve Gökhan Töre için henüz bir teklif yok. Vida ve Babel'e de aynı şekilde yazılıp çizildiği gibi teklif yok. Orkan mevzusu vardı. Şu an Adana Demirspor'dan ayrıldı. Durumuna bakacağız. İsteyen olursa yine kiralayacağız.''
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Beşitkaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlıların Antalya kampına katılmış ve takımla birlikte çalışmalara başlamıştı...