Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'ın Katar çıkarmasında büyük sürpriz: 100 milyar dolarlık üye!
Dünyanın en zenginlerinden Al Thani, kendisi ve çocuklarının Beşiktaş’a üye olmak istediğini söyleyince, Orman Al Thani ve ailesinin ‘onur üyesi’ olacaklarını bildirdi. Katar Savunma Bakanı Al Attiyah da Beşiktaş’a elinden gelen bütün desteği vereceğini söyledi.
Haber: İsmail ER, Foto: Instagram
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Haber: İsmail ER, Foto: Instagram
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Beşiktaş’ı bir dünya kulübü yapma yolunda önemli mesafe kat eden başkan Fikret Orman, hafta içinde Katar’a çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye’den 25 iş insanı ile birlikte Doha’ya giden Orman, Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammad Al Attiyah, Katar İşadamları Derneği Başkanı Sheikh Faysal bin Qasim Al Thani, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Al Sadd Kulübü CEO’su Turki bin Nasser Al-Ali’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isimle bir araya geldi.
Haber: İsmail ER, Foto: Instagram
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Orman ile Katar Savunma Bakanı Al Attiyah arasında 1 saat süren görüşmenin 50 dakikasında Beşiktaş konuşuldu. Aynı zamanda Al Sadd Kulübü’nün de başkanı olan Al Attiyah, siyah beyazlı takımı yakından tanıdığını ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aldığı başarılı sonuçları hayranlıkla izlediğini anlattı.
Haber: İsmail ER, Foto: Instagram
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Al Attiyah, başkanlık yaptığı Al Sadd’ın renklerinin siyah beyaz olması nedeniyle Beşiktaş’a özel bir sempatisi olduğunu da ifade etti. Bakan Al Attiyah, Katar Havayolları (Qatar Airways) ve Qatar Foundation’un Beşiktaş Kulübü’ne sponsor olması için elinden gelen bütün çabayı göstereceğini de sözlerine ekledi.
Haber: İsmail ER, Foto: Instagram
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PEPE'Yİ ALAMADINIZ AMA FORMASINI GETİRDİK
Al-Khelaifi, Katar’da bir araya geldiği Orman’a, “Tam Pepe ile anlaştık derken, elimizden aldınız” dedi. Beşiktaş Başkanı ise yanında getirdiği Pepe formasını hediye ederken espriyi patlattı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Katar’daki temasları sırasında Paris Saint Germain (PSG) Kulübü Başkanı ve beIN Medya Grup CEO’su Nasser Al-Khelaifi ile de bir görüşme yaptı. Eski bir profesyonel tenisçi olan ve Katar Tenis Federasyonu Başkanlığı da yapan Al-Khelaifi’nin daveti üzerine gerçekleşen görüşme son derece samimi bir ortamda geçti.
Haber: İsmail ER, Foto: Instagram
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Orman ve Al-Khelaifi’nin sohbetinin ağırlıklı konusu Portekizli futbolcu Pepe idi. Al-Khelaifi, sezon başında Pepe’yi Paris Saint Germain’e transfer etmek istediğini hatırlatarak, “Tam Pepe ile anlaştık derken, siz elimizden aldınız” dedi.
Haber: İsmail ER, Foto: Instagram
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Katar’da görüştüğü iş insanlarına hediye etmek üzere İstanbul’dan çok sayıda Beşiktaşlı futbolcunun imzalı formasını götüren Fikret Orman, Nasser Al-Khelaifi’ye tesadüfen yanında getirdiği Pepe forması armağan etti. Beşiktaş Başkanı, formayı verirken, “Pepe’yi bizim elimizden alamadınız ama size formasını getirdik” diye espri yaptı.