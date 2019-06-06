"Beşiktaş'ın çocuğu" gönderiliyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Asıl yeri savunma önü olsa da stoper de oynadı, sağ ve sol bek de...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/11
Abdullah Avcı'nın gelmesiyle büyük değişimin beklendiği Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor.
2/11
51 yaşındaki teknik adamın gelmesini ve gitmesini istediği isimler hakkında türlü spekülasyonlar yapılırken, Beşiktaş camiasında uzun yıllar top koşturan isim önümüzdeki sezon takımda olmayacak...
3/11
Beşiktaş alt yapısının son 10 yılda yetiştirdiği en başarılı isim olan Necip Uysal’ın, yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın planlarında bulunmadığı öğrenildi.
4/11
Siyah beyazlılarla 3 yıllık daha sözleşmesi olan Uysal’dan kendisine kulüp bulması istenecek.
5/11
BEŞİKTAŞ, altyapısından yetişen Necip Uysal, yeni sezonda takımda düşünülmüyor. Şenol Güneş’in yerine teknik direktörlüğe gelen Abdullah Avcı’nın Necip’e kadrosunda yer vermeyi planlamadığı öğrenildi. Karar kesinleşirse bir devir de kapanmış olacak
6/11
. Zira Beşiktaş altyapısından A takıma son 10 yılda çok sayıda oyuncu çıksa da hiçbiri 28 yaşındaki Necip gibi tutunamadı. Mayıs 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Uysal’dan kendisine takım bulması istenecek. Necip ya satılık veya kiralık olarak gidecek.
7/11
Kara Kartal’ın jokeri oldu
UYSAL’a siyah beyazlı formayı ilk kez veren isim Mustafa Denizli oldu. Uysal, 24 Ekim 2009’daki Eskişehir deplasmanında 18 yaşında sahaya çıktı. Profesyonel anlayışıyla hep örnek olan, yedekliği hiçbir zaman sorun etmeyen Necip Uysal’ın ideal yeri savunma önü olsa da ihtiyaç halinde sol bekte, sağ bekte ve stoperde de oynadı.
8/11
Özverisiyle sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak, takdir topladı. 2004’te rahmetli Yemen Ekşioğlu tarafından Yıldırım Bosnaspor’dan altyapıya kazandırılan ve takım kaptanlığı da yapan Necip Uysal’a siyah beyazlı taraftarlar da her zaman destek verdi. 303 maçta 5 gol atıp 10 asist yapan Uysal, bir kez da A milli oldu.
9/11
10 yılda 7 antrenör gördü
2008 yılında profesyonelliğe geçen Necip Uysal, Beşiktaş A Takım formasını ilk kez 2009 yılında giydi. 28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı forma altında bugüne kadar 7 teknik adam ile çalıştı. Kendisine ilk kez formayı Mustafa Denizli verdi.
10/11
Mustafa Denizli
· Bernhard Schuster
· Carlos Carvalhal
. Tayfur Havutçu
· Samet Aybaba
· Slaven Bilic
· Şenol Güneş
11/11
Beşiktaş kariyeri: Beşiktaş formasını toplam 303 kez giydi. Siyah beyazlı formayla 5 gol atarken, 10 da asist yaptı. A Milli Takım’ın formasını sadece 1 kez giyebildi.