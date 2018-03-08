Beşiktaş'ı uyardı! 'Talisca Milli Takım'da oynarsa...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlük ortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Beşiktaş'ı uyardı! 'Talisca Milli Takım'da oynarsa...'
Mehmet Demirkol gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Ünlü yorumcu ve spor yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi. İşte, Demirkol'un tartışma yaratacak o sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
- Dursun Özbek; ödemeleri düzgün yapsaydı, Galatasaray'da genel kurul zaten O’nu seçerdi, görevine devam ederdi. Her gelen yönetim enkaz devraldık diyor. Dursun Özbek gelince de öyle diyordu, Ünal Aysal öyle bir şey yok diyordu. Şimdi roller değişti. Kulüpler diyecek ki; bundan sonra vergileri futbolcular ödeyecek. Tek başına Galatasaray onu yapamaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
- Mertcan Çam, Beşiktaş'a transfer olmuş. Atilla Türker’in haberinde; Olcay Şahan transferin karşısında Mehmet Ekici ismi geçiyordu. Şimdi o transferde yaşanan zararı karşılamak üzere mi Mertcan Çam transferi oluyor. Transferlerde arkadan iş yapan yöneticiler olursa, kulüpler batmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
- Burak Elmas kayıp diye bir haber vardı? Bu haberleri gazetecinin kulağına kim fısıldıyor? Bunlar tehlikeli işler, Fatih Terim’i zor durumda bırakır. Yasin Öztekin, maaşına zam istiyorum diyorsa önce Garry Rodrigues’in maaşı 2 milyon Euro’ya getirilir, sonra da Yasin’in maaşı 1 milyon 500 bin Euro olur. Türkiye’de bu iş böyle oluyor. Bu 2 oyuncu Almanya'ya gider, vergi çıkmadan 550 bin Euro alırlar. Sen Almanya'da bu kadar alan oyuncuya 1.5 - 2 milyon veriyorsun. Buraya gelen adam para için geliyor. Buraya gelen adamın Hollanda’ya geliyor gibi gelmesi lazım. ‘Buradan İspanya’ya, İngiltere’ye giderim’ diye düşünmesi lazım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
- Talisca, milli takımda oynarsa 21 milyon Euro’yu hemen bankadan kredi olarak çek ve transfer et. 5 ay sonra 80 milyon Euro olabilir. Havaalanı yolunda, arazi buldun hemen al yani…
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
- Fenerbahçe’de kaleci departmanı sorunu var. Volkan bu kadar kendi standartlarının altındayken, Kameni de dökülüyor. Peki 3.kaleci neden devreye girmiyor? Erten’in yerinde olsam kaleyi alırım, bir daha da vermem. Şimdi alamıyorsan, bir daha alamazsın. Kameni'nin kaleye gelen şutu yeme oranı yüzde 38. Kaleci olmasa yüzde 60 olur. Volkan desen kendisini attırıyor. 3. kaleci de olmuyor. O zaman sorun var demektir. Hemen değiştir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
- Mesut Özil, Almanya’yı seçti. Ben Alman olsam, benim marşım söylenmese rahatsız olurum. O zaman git Türk Milli Takımı’nı seç. Hem oynayacaksın hem de marşı söylemeyeceksin. O çabasını anlamıyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 8
Cenk Tosun'un golü o listeye girdi! Premier Lig'de haftanın 'En'lerinde Cenk Tosun da yer aldı. İzlemek için videoya tıklayınız...