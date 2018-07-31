Beşiktaş'ı Gomis'e sordu! Yıldız isim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Transferde forvet ve stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransa basınındaki habere göre Gomis, bir yıldız için ön ayak oldu... İşte o detaylar..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransız basınından Footmercato, PSV'nin 26 yaşındaki Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin ile bir röpotaj yaptı. Röportajda konu transfere gelince Mirin, "Ufak pürüzler kaldı. Şu anda tam transfer döneminin ortasındayız, bir sorun çıkacağını zannetmiyorum" dedi ancak takım ismi vermedi. Footmercato ise Fransız stoperin bahsettiği takımın Beşiktaş olduğunu öne sürdü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda bulunan Isimat-Mirin şunları söyledi:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Hazırlık maçında Gomis ile konuşma fırsatı buldum. Bana Türkiye'nin ne kadar güzel olduğunu ve ateşli taraftarlara sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de oynanan futbolun ve ligin kalitesinden bana bahsetti. Türkiye'de oynamaktan mutluluk duyduğunu bana iletti. Kararımı kısa süre içerisine vereceğim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mitrovic ve Tosic'in ardından Vida ve Pepe'ye de tekliflerin olduğu Beşiktaş, mutlaka bir stoper alarak en azından bu bölgedeki eksikliği gidermeyi amaçlıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik direktör Şenol Güneş de kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Eğer bir stoperimiz daha giderse bu bölgeye 2 transfer yapmamız gerekir" demişti. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Talisca şov sürüyor! Çin Ligi'nde forma giyen Anderson Talisca, takımı Guangzhou'nun sahasında Chogqin Lifan'ı 5-0 yendiği maçta 2 harika gol kaydetti. Brezilyalı futbolcunun, gollerini izlemek için videoya tıklayınız...