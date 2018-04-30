Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş'a bir kötü haber daha! Transfer darbesi...
Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, peşinde olduğu yıldız isimden beklediği cevabı alamadı... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fellaini transferinde Beşiktaş'a kötü haber! Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, siyah beyazlıların gündeminde yer alan Belçikalı orta sahanın sözleşme uzatmaya çok yakın olduğunu belirtti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Manchester United'ın Arsenal'i 2-1 yendiği maçın ardından, galibiyet golünü kaydeden Marouane Fellaini'nin durumu hakkında konuşan Portekizli teknik adam; Belçikalı orta sahanın sözleşme uzatmaya çok yakın olduğunu belirterek, "Neredeyse oradayız ancak kutlayamıyorum çünkü "neredeyse" yeterli değil. United armasının olduğu beyaz kağıdı ve başkan yardımcısı Ed Woodward ile Marouane Fellaini'nin imzalarını görmek istiyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mourinho, "Gol attıktan sonra armayı tutan bir oyuncu, açıkça kalmak istediğini anlatıyordur" diyerek Belçikalı oyuncunun 90+1'te attığı golün ardından yaptığı sevince atıfta bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Fellaini'nin, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığı belirtilmişti. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Marouane Fellaini 90+2'de attığı golle Arsenal'i devirdi! Manchester United'lı yıldızın Premier Lig'de bu hafta kaydettiği golü izlemek için videoya tıklayınız...