Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a ıslıklı tepki! Sosyal medyada...
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius ydiği hatalı golden sonra taraftarlardan tepki gördü. Siyah-beyazlı taraftarlar, Alman kaleciyi ıslıkladı. Ayrıca sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı.
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Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u sahasında ağırladığı maçta kaleci Karius'un hatası tepki çekti.
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Sivasspor'da hafif çapraz pozisyonda Erdoğan'ın kullandığı frikikte Karius iyi bir müdahale yapamayınca seken top ağlarla buluştu.
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Beşiktaş taraftarları, pozisyon sonrasındaki 10 dakikalık bölümde Loris Karius'un ayağına top geldiğinde ıslıklarla tepki gösterdi.
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Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Karius ile ilgili tepkili paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...