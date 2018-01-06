Beşiktaş idmanında kısa süreli gerilim! Caner ve Babel...
İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah salonda çalışırken, akşam basına açık antrenman yaptı. Futbolcuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. İdmanda ise dikkat çeken bir detay vardı...
Foto: Emre OKTAY
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Foto: Emre OKTAY
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İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, sabah salonda çalışırken, akşam basına açık antrenman yaptı. Futbolcuların istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. İdmanda ise dikkat çeken bir detay vardı...
Foto: Emre OKTAY
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Antalya Belek’te hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, akşam antrenmanında basına açık olarak çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmasıyla devam eden çalışma, dar alanda 3 takımdan oluşan çift kale maçla sürdü. Kıran kırana geçen maçlarda futbolcular, verilen her karardan sonra itiraz ederken, her pozisyon lig karşılaşması havasında geçti.
Foto: Emre OKTAY
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3 takımlı turnuvayı kazanan siyah takım antrenmanın ardından galibiyet pozu verdi. Siyah takımda forma giyen Tolga, Caner, Tolgay, Babel, Medel, Pepe ve Negredo galibiyet pozu verirken, Quaresma da üzerindeki yeşil formayı giyip galibiyet pozuna girmek istedi
Foto: Emre OKTAY
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Öte yandan: Beşiktaş'ın akşam antrenmanında minyatür kale maç esnasında Ryan Babel'in sert şutu nedeniyle Caner ile Babel kısa süreli bir tartışma yaşandı...
Foto: Emre OKTAY
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İkili arasında sözlü diyalog yaşandı. Babel, Caner'in tepkisine karşı tepki gösterince kısa bir süreliğine ortam kızıştı.
Foto: Emre OKTAY
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Ancak olay büyümeden tatlıya bağlandı. Caner Erkin ve Hollandalı yıldız yan yana gelerek şakalaşmaya başladılar...
Foto: Emre OKTAY
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İşte siyah-beyazlıların idmanından dikkat çeken kareler...