Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, F.Bahçe'den kimi aldı! Canlı yayında açıkladı...
Beşiktaş'ı yakından takip eden Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran bombayı patlattı.
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Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'den bir yıldızı renklerine bağladığını ve bunun için beklemede olduğunu ifade eden Kenan Başaran, çarpıcı açıklamalara da imza attı.
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Yazarımız ve yorumcusumuz Kenan Başaran, Haber Global'deki "Kontra" programında o ismi açıklarken, şunları söyledi...
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- Beşiktaş'ta sağ bek için Douglas ön sıraya geçse de resmi bir teklif de henüz sunulmadı. Mecnun Otyakmaz ile görüştüm, "Teklif yok. İnşallah olmaz. Çünkü iyi bir para önerildiğinde kulübün menfaati nedeniyle vermek zorunda kalabiliriz. Robinho'nun da gitmesini istemedim. Ücretinin yarısını biz yarısını Barcelona ödüyor" dedi. 1 milyon Euro civarında benim öğrendiğim...
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- Fikret Orman, affedildiği halde özür dilemeyip kampa katılmayan Tolgay'a kızgın. Fiyatı da o yüzden yüksek tutuyor ama o bir Serdar Aziz değil. Çünkü bugün özür dilese yine takıma alınacak biri.
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-Şenol Güneş, Babel ve Adriano'ya teklifler olduğunu zaten Antalya'daki toplantıda üstü kapalı söyledi. Beşiktaş'ta şu an satılmayacak oyuncu yok.
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- Serdal Adalı, Oğuzhan oynarsa 4 hafta sonra şampiyonluğu konuşabiliriz derken Şenol Güneş, "Ya Oğuzhan ya Ljacic oynayacak, ikisi birlikte olmuyor" dedi. Bu çok enteresan. Eğer ikisi oynayamayacaksa bence Fenerbahçe'ye Oğuzhan verilsin çünkü Tolgay, Ljacic ile oynar.
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- Yönetim, Şenol Güneş'e 3 yıllık sözleşmede samimi mi? Bunu şampiyonluktan tamamen kopunca anlayacağız ama bence tam da yarıştan kopulursa Güneş ile devam edilmeli çünkü Bursa'daki gibi yeni ve iyi bir takımı Güneş kurabilir.
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- Güneş, "Ucuz stoperden daha çok faydalandık" derken geçmişte yönetim içinden bazı eleştirilere yanıt verdi aslında. Çünkü; "Hoca, Vida'yı beğenmiyor, Tosic'i daha çok beğeniyor" yorumları vardı. Ama Güneş de Marcelo ve Tosic'ten daha iyi verim aldı...
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- Beşiktaş, Şener-Tolgay takasına sıcak bakmıyor. Tolgay için 5 milyon Euro talep ediyor. Şener'in sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve bence gelecek sezon zaten Beşiktaş'ta...