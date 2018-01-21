Beşiktaş - Antalyaspor yazar görüşleri

Hürriyet yazarları, Rüştü Reçber, Kenan Başaran ve Uğur Vardan, Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
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İşte Hürriyet yazarlarının Beşiktaş'ın Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maç için görüşleri;
Kenan BAŞARAN: Ver Quaresma'ya ortalasın!
Puan kaybetme kredisi kalmayan Beşiktaş, için daha 2. devrenin ilk maçı bile ‘final’ niteliğindeydi.Takım da farkındaydı ki maça golle başlayacaktı neredeyse. Ne var ki Sivas’taki gibi yine hücuma çıkarken ve yine Quaresma’nın kaptırdığı top gelip gol oldu. Gökhan Töre’li Beşiktaş’ın sıkça attığı gollerdendi, yediği gol. Eski Beşiktaş’ın bir çok hücum seçeneği vardı. Ama bu sezon ağırlıkla tek plan var: Ver Quaresma’ya ortalasın!
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Oysa bu takım Oğuzhan-Talisca ikilisiyle merkezden de seçenekleri çoğaltmalı.
Güneş, Quaresma’nın ortalarının karavana olmasında (bu arada önceki haftalara göre dün daha etkiliydi ortaları) bir kusurun da forvetlerde olduğunu söylüyor. O vakit hareketli bir golcü alsın zira mevcut kadrodakiler topu kafalarına bekleyen tipte!
TALİSCA RESMİ GOLCÜ!
İkinci devreye acil bir gol arzusuyla başlayan Beşiktaş, kalesinde 2 net pozisyon gördü. İstenilen ayarda yeni bir golcü alınmayacaksa Güneş, Talisca’nın ‘gizli golcülüğü’ne sığınacak. Ben Talisca’nın ‘resmi golcü’ de olabileceğini düşünüyorum zira kafa vuruşu, şutu ve oyun zekâsıyla Negredo’dan daha iyi görünüyor.
2-1’den sonra Beşiktaş, hep oynaması gereken bir 10 dakikalık periyot oynadı. Ancak sonrasında taraftarını hep tedirgin eden bir modda tuttu. Antalya’da dün Eto’o olsaydı siyah beyazlılar verdikleri kontraların bedelini daha ağır ödeyebilirdi. Sanırım Güneş de “Önemli olan kazanmaktı” demeyecektir, gerçek öyle olsa bile.
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1 GOL 1 PENALTI GİTTİ
Vida, ilk maçında hiç sırıtmadı. Pepe ile yan yana görmek lazım. İlginç olan dün Lens, iki-üç kritik defansif müdahalede bulunmasıydı. Hakem Özkahya’ya iki satır: Talisca’nın sayılmayan golünde Babel’in faulü yok. Medel de elle oynadı. Bana göre Beşiktaş’ın golü, Antalya’nın da penaltısı güme gitti.
MAÇIN ADAMI TALISCA
2 gol atıp 3 puanı kurtardı. 1 nizami golü sayılmadı, 1 topu direkte patladı. Kafa var, şut var. Dün iyi mücadelesi de vardı. Kendini oyuna verince ‘bonservis için kampanya’ açılası biri!
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Uğur VARDAN: 1-Beşiktaş, nihayet deplasmanda kazandı…
Beşiktaş kalitesinin gerisinde kalan bir puana sahip. Dün de futbol olarak kalitesini çok yansıtmadı ama istediği skoru aldı. 3 puan hayatiydi.
2-Beşiktaş’a yedek mi, as golcü mü lazım?
Yedek mi as mı olur ona Negredo karar verecek. Şu haliye as golcü lazım. Ancak illa ki bir golcü daha gerekiyor. Dün akşam Talisca olmasaydı lige veda edilebilirdi.3-İlk maçına çıkan Vida’yı nasıl buldunuz?
Klişe tabirle, ’40 yıllık Beşiktaşlı’ gibiydi. Medel gibi ideal olmayan bir stoperi de kollamak zorundaydı. Onu asıl Pepe ile yan yana görmeli. Hücuma daha çok destek olur o zaman.
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RÜŞTÜ REÇBER: ZORDU AMA BAŞARDILAR
Başlangıç maçları her zaman zordur. Önemli olan nasıl başladığın ve başlarken neler yaptığındır. Beşiktaş gibi kalitesi yüksek olan bir takımın, en az rakibi kadar mücadele ederse kazanma ihtimali çok yüksektir. Tabii defanstaki 3 önemli eksik; Pepe ve Tosic’in sakatlığı, Gökhan’ın kulübede oluşu maç öncesi siyah beyazlılar adına eksi bir durumdu. Yarıştaki iki rakibinin maç kazanması, Antalya’nın düşme potasından yukarılara çıkma düşüncesi, karşılaşmanın zorluk derecesini artırdı. 90 dakikanın geneline baktığımızda mücadele eden, rakiple boğuşan bir Beşiktaş takımı vardı. Erken gol yemeleri dengelerini bozsa da, özellikle ilk 20 dakikadan sonra Antalyaspor yarı sahasında daha fazla görüldüler.
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QUARESMA FARKI
Talisca’nın yüksek performansının yanında çok istekli oluşu, dün akşam Beşiktaş adına en pozitif durumdu. Quaresma ve Babel’in kanat organizasyonlarına, Hamzaoğlu’nun takımı önlem almaya çalıştı. Ama kalite karşısında zaman zaman çok zorlandılar. Önlem alırken asıl sıkıntı yaşadıkları kaliteli ayaklar Quaresma’ya aitti.
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Baktığımızda Negredo, şu anda Beşiktaş’ın değişmez forveti görünümünde. Fakat dün eline geçen bu fırsatı pek iyi değerlendiremedi. Tabii ki burada, Antalyaspor savunmasının da önemli bir etkisi oldu. Ancak hareketli olmak, alan yaratmak ve topla alışveriş düşüncesi içerisinde olmak bir futbolcunun elindedir. Negredo, Antalya’da tüm bunlardan uzak bir futbol ortaya koydu.
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STRES YAŞADILAR
Antalyaspor’un çok fazla eksiğinin olması, özellikle Eto’o ve Nasri gibi önemli oyuncularının yokluğu, oyun olarak da geride kalmalarına yol açtı. Beşiktaş’la kıyaslandığında kalite olarak daha düşük oldukları aşikâr. Ama dün Beşiktaş gibi bir rakip karşısında alınacak puan veya puanlar, onlar adına ilerisi için bir umut olabilirdi. Küme düşme potasında oluşları da, belli ki üzerlerinde biraz stres yaratmış.