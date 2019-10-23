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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Özel | Fotoğraflar: Adem Kabayel - Süleyman Arat
23 Ekim 2019 - 08:00,

Belhanda'dan silah hareketi ve şok küfür!

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Real Madrid maçının 67. dakikasında oyundan çıktı...

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Belhanda oyundan çıkarken ilk önce sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

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Faslı futbolcu oyundan alınma kararına da tepki gösterirken tartışılan anlar bu noktada başladı.

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Belhanda, tribünlerdeki homurdalanmaların artması ve yoğun ıslık tezahüratı sonrası adeta çıldırdı.

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El kol hareketleriyle Türk Telekom Stadı'nı dolduran taraftarlara tepki gösterdi.

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Kenar yönetim, oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

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Belhanda ise direkt soyunma odasına gitti.

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Oyuncuyu teknik direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

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Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, tribüne dönüp olumsuz tezahürat yapılmaması adına uyarılarda bulundu.

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Ömer Bayram’a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına giderken sonrasında geri döndü.

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Hasan Şaş tünele girerek oyuncuyu tekrar yedek kulübesine döndürdü.

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Fatih Terim de oyuncusuna sakip çıkarak onu sakinleştirmeye çalıştı.

12SKANDAL HAREKET

SKANDAL HAREKET

Ama Faslı futbolcu tribünlere çok konuşulacak skandal bir hareket yaptı.

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Belhanda, tribünlere doğru dönerek silah işareti yaptı.

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Bu anları foto muhabirimiz Adem Kabayel anbean görüntüledi.

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Öte yandan Belhanda'nın, oyundan çıktığı esnada Galatasaray tribünlerine doğru ağır küfürler ettiği görüldü.

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Yayıncı kuruluşun görüntülerinde yakın planda İspanyolca (p....), "S.... sizi. O....... sürüsü" dediği belirlendi.

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Sarı kırmızılı taraftarlar Faslı futbolcuya sosyal medyadan da yoğun tepki gösteriyor...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından Belhanda'nın ıslıklanması hakkında açıklamalarda bulundu.

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