Belhanda, Galatasaray'dan kazandığının azına razı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Katar ve Suudi Arabistan'dan iki cazip teklif alan Belhanda, yeni menajeri Wiliam D'Avila ile yaptığı görüşmede önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğunu söyledi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/7
İşte Galatasaray'da yaşanan flaş Belhanda gelişmesi ve dateylar...
2/7
Galatasaray'daki garanti ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan Faslı 10 numara, bu paranın daha azına Fransa ya da Almanya'ya dönmeye razı.
3/7
Fransa'dan Nice ve Monaco'nun Belhanda'ya ilgisi söz konusu. Kiralama tekliflerine soğuk bakan Galatasaray, oyuncusu için minimum 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
4/7
ÖNCELİK RODRİGUES'İN TRANSFERİNDE
Teknik heyet, Belhanda'nın satılması halinde Emre Akbaba dönene kadar Feghouli'yi 10 numara pozisyonunda kullanacak. Rodrigues'in Al-İttihad'a transferi için uğraşan William D'Avila, bu işi resmiyete döker dökmez menajerliğini aldığı Faslı oyuncu ile ilgilenecek.
5/7
Belhanda'yı Avrupa'ya götürmek için şartları zorlayacak D'Avila, transfer piyasasına hakim olduğu Suudi Arabistan ve Katar seçeneklerini ise cepte tutuyor.
6/7
10'LA %73, 10'SUZ %43
Galatasaray, ligde son iki sezonda Belhanda'nın ilk 11'de başladığı 37 maçın 27'sini kazandı, 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 6 yenilgiye engel olamadı. Faslı 10 numaranın son 2 sezonda ligde ilk 11'de olmadığı 14 maçta ise sarı-kırmızılı takımın karnesinde 6 galibiyet-3 beraberlik- 5 yenilgi yazıyor. Belhanda ile yüzde 73 kazanma oranına sahip G.Saray'da Belhanda'sız bu oran yüzde 43.