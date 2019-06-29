Beklenmedik karar! 26.4 milyona transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'a transfer olduktan sonra gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Burak Yılmaz için en ciddi teklif İtalyanlardan gelirken, flaş bir gelişme yaşandı...
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İşte detaylar...
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Spor gündeminin en çok konuşulan haberlerinden biri, İtalya Serie A ekiplerinden Lecce ve Beşiktaş'ın 33 yaşındaki santrforu Burak Yılmaz arasındaki transfer iddiaları olmuştu.
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En nihayetinde bu transfer sonuca kavuştu... İtalyanlardan ters köşe bir hamle geldi...
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Serie A ekiplerinden Lecce, 33 yaşındaki Burak Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısını çalmıştı.
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Lecce, siyah beyazlı kulübe teklifini iletmiş daha sonra beklemeye geçmişti.
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Siyah beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman da yıldız golcüye tekliflerin olduğunu belirtip "Burak buraya kariyerini bitirmek üzerine geldi. Müthiş Beşiktaşlı, müthiş profesyonel. Burak için teklif geldi; ama tatmin edici değil. Bizim için görüşülebilir bir konu değil." ifadelerini kullanmıştı.
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Milli golcüyü yeni sezonda kaptan olarak görmek istediğini belirten Orman, "Kaptan hakkında daha karar vermedik; ama kaptanın Burak Yılmaz olmasını istiyorum. Tecrübesi, yaşı, yapabilir bunu. Yönetim kurulunda görüşeceğiz. Tabii hocamızın da görüşünü alacağız." sözleriyle Burak için gelen teklifleri geri çevirmişti.
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Bu gelişmelerin ardından daha çok beklemek istemeyen İtalyan kulübü, flaş bir karar aldı...
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Transfer askıya alındı
Burak Yılmaz transferinde Beşiktaş'tan cevap alamayan Lecce, İtalyan forvet Gianluca Lapadula'yı transfer etme kararı aldı.
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29 yaşındaki Gianluca Lapadula daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan bir isimdi.
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Lecce'den 3 transfer
Bu sezon Serie A'yı iyi bir yerde bitirmek için kadro yapılanmasını sürdüren Lecce'nin Lapadula'yı renklerine bağlayacağı ortaya çıktı.
Milan, Genoa gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdüren Lecce'nin 4 milyon euro (26.4 milyon TL) civarında bir rakama bu transferi bitireceği bildirilirken, sarı kırmızılı kulübün Lapadula haricinde Valdifori ve Tonelli'ye de imza attıracağı anlaşıldı.
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Geçtiğimiz sezon Serie B'de 66 puan toplayan Lecce, Fabio Liverani ile bu sezon Serie A'da ilk 10'da yer almak istiyor.