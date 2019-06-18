Beklenmedik gelişme Fotoğraf ortaya çıktı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Siyah beyazlıların 34 yaşındaki golcüsü Burak Yılmaz için sürpriz bir teklif geldi.
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İtalya Serie A ekiplerinden Lecce yetkilileri, Burak Yılmaz için İstanbul'a geldi. İşte o fotoğraf...
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Gelecek sezon forvet için 1 numaralı hedefi Burak Yılmaz olarak belirleyen İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Mauro Meluso'nun transfer için Türkiye'de olacağı iddia edildi. Daha sonra ortaya çıkan bir kare ise iddiaları doğruladı.
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Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani, Çizme basınına verdiği röportajda Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın transferi için girişimlerde bulunduklarını ve bu transferi sportif direktörleri Mauro Meluso'nun yürüttüğünü itiraf etmişti.
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Damiani açıklamasında, "İki golcü transferi yapacağız, bunlardan biri Burak Yılmaz olabilir. Aynı zamanda 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz" dedi. Sportitalia, Mauro Meluso'nun İstanbul'da bir görüşme yapacağını duyurdu.
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La Gazzetta del Mezzogiorno'da yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı; "Transfer için yoğun girişimler devam ediyor. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu maddi durumdan dolayı Lecce tarafı bu transferin olabileceğine inanıyor. Burak Yılmaz transfer biterse bir rüyadan fazlası gerçekleşmiş olacak"
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İşte Lecce Sportif Dierktörü Meluso'nun İstanbul'da çekilen fotoğrafı
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BONSERVİS BELİRLENDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı satmak istemiyor. Fakat Lecce'nin golcü oyuncu için inat etmesi üzerine Başkan Orman, golcü oyuncunun fiyatını 7.5 milyon euro olarak belirledi.
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Burak'ın da takımdan ayrılmak istemediğini hem Abdullah Avcı'ya hem de Orman'a ilettiği bildirildi.
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LAZIO İSTEDİ OLMADI
İtalya'da çıkan haberlerde Burak Yılmaz'ın Türkiye'de dev takımlarda oynadığına dikkat çekilirken, geçtiğimiz dönemlerde Lazio'nun da ısrarcı olduğu ancak bu transferi bitiremediği vurgulandı.
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Öte yandan Lecce yerel basını da Burak Yılmaz haberini manşetten verdi ve A Milli oyuncuya iki yıllık sözleşme önerileceğini satırlarına taşıdı. Haberin detayında Bursaspor'un 22 yaşındaki yetenekli stoperi Ertuğrul Ersoy transferine de değinildi.
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412: Burak bugüne kadar milli maçlar hariç toplam 412 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta 215 gol atan Burak, 50 de asist yaparken; toplamda 265 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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86: Burak, en çok golü Trabzon'da görev yaparken attı. Bordo-mavili formayla rakip fileleri 86 kez havalandıran milli forvet, G.Saray'da 82, B. Guoan'da 19, Beşiktaş'ta 17, Manisa'da 9, Eskişehir'de de 2 gol attı.
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Utku Yuvakuran ile Quaresma, Burak ve Kagawa'ya karşı!