Beklenmedik gelişme! Burak Yılmaz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
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Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği etkili performansla beğeni toplayan Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
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Yaşadığı mali problemler nedeniyle transfer bütçesinde küçülmeye giden siyah-beyazlılar, Ljajic'e verilen bonservis bedelinin ardından kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara öncelik verecek.
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İç transferde de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'in yanı sıra Isımat-Mirin, Enzo Roco, Adriano, Gary Medel, Jeremain Lens ve Cyle Larin ile yolların ayrılması bekleniyor.
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Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan transfer edilen ve sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 11 gol kaydederek siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışına girmesinde önemli pay sahibi olan Burak Yılmaz ile ilgili ise sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
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Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın 36 yaşındaki golcüsü Fabio Quagliarella ile yollarını ayıracağı ve yerine Burak Yılmaz'ı transfer etmek istediği yazıldı.
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İtalyan ekibinde Teknik Direktör Marco Giampaolo'nun da Napoli'ye transferi söz konusu olan Quagliarella'yla benzer teknik özellikleri bulunan ve tecrübesiyle dikkat çeken Burak Yılmaz'a sıcak baktığı belirtildi.
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Bu sezona Trabzonspor'da başlayan ve devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, Süper Lig'de 22 maça çıktı ve 16 gol kaydetti.
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33 yaşındaki futbolcu kariyerinde Beşiktaş dışında Antalyaspor, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Galatasaray ve Beijing Guoan formaları giydi.
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Fabio Quagliarella geride kalan sezonda 26 gol kaydederek Serie A tarihin en yaşlı gol kralı unvanını elde etmişti...