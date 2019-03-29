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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
29 Mart 2019 - 15:52,

BBC'ye göre EURO 2020 vizesi alacak 20 ülke

BBC, EURO 2020 elemelerinde gruplarda oynanan ilk iki maçın ardından finallere kalma ihtimali en yüksek 20 ülkeyi açıkladı.

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Eleme müsabakaları sonucunda 20 takım EURO 2020 finalleri için vize alacak.

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BBC'ye göre gruplarda oynanan ilk iki maçın ardından finallere kalma ihtimali en yüksek 20 ülke şöyle:

3/241. Belçika: yüzde 99

1. Belçika: yüzde 99

4/242. İngiltere: yüzde 99

2. İngiltere: yüzde 99

5/243. Fransa: yüzde 98

3. Fransa: yüzde 98

6/244. Almanya: yüzde 93

4. Almanya: yüzde 93

7/245. İspanya: yüzde 93

5. İspanya: yüzde 93

8/246. Polonya: yüzde 90

6. Polonya: yüzde 90

9/247. İtalya: yüzde 85

7. İtalya: yüzde 85

10/248. İsviçre: yüzde 81

8. İsviçre: yüzde 81

11/249. Rusya: yüzde 76

9. Rusya: yüzde 76

12/2410. Danimarka: yüzde 74

10. Danimarka: yüzde 74

13/2411. Hollanda: yüzde 73

11. Hollanda: yüzde 73

14/2412. Ukrayna: yüzde 71

12. Ukrayna: yüzde 71

15/2413: Türkiye: yüzde 68

13: Türkiye: yüzde 68

16/2414. Sırbistan: yüzde 67

14. Sırbistan: yüzde 67

17/2415. Hırvatistan: yüzde 64

15. Hırvatistan: yüzde 64

18/2416. Galler: yüzde 64

16. Galler: yüzde 64

19/2417. İsveç: yüzde 63

17. İsveç: yüzde 63

20/2418. Bosna Hersek: yüzde 49

18. Bosna Hersek: yüzde 49

21/2419. Çekya: yüzde 49

19. Çekya: yüzde 49

22/2420. İsrail: yüzde 33

20. İsrail: yüzde 33

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"Çok çalıştım ve sabrettim"

Moldova maçında ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca, sabredip çalıştığını ve sonunda mükafatını aldığını söyledi.

24/24

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