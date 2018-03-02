Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Rıdvan Dilmen'den olay sözler... 'Onları seyrederken üzülmediniz mi hiç!'
Ünlü yorumcu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Rıdvan Dilmen, Sabah gazetesinde bugünkü yazısında özellikle TFF'ye yüklendi... İşte, Rıdvan Dilmen'in kıran kırana geçen karşılaşmala ilgili görüşleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Gergin bir pazarı geçmiştik. 1-0'dan dönüp, 3-1'i elde edip, "Ligde ben de varım" diyen moralli Beşiktaş ile sonuçtan çok oyundan demoralize olmuş F.Bahçe rotasyonla sahaya çıktı. Sahada iki hocanın da istemediği gergin bir ortam vardı. Kocaman'ın istemediği 102.5 dakikalık, yorucu bir maç oynandı. Tarihe geçecek maçlardan ve oyunlardan biri oldu. Aslında sakin başladı oyun. Sanki 3 gol yiyen kötü oynayan F.Bahçe yoktu sahada... Uzun zamandır oynamayan Mehmet Ekici de olmak üzere güvenli başladılar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kaleci dahil 4 savunma da rotasyonluydu. Soldado da uzun süre sonra ilk kez sahadaydı. İki ayaklı maçta skor Fenerbahçe'nin lehine bitti. Bireysel anlamda Aatif ve Skrtel'in çok iyi performansı, iki takım oyuncularının mücadelesi vardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Her şey yolunda giderken, oyuncuların çok acemice yaptıkları saçmalıklar birbirlerine ikram şekilde gitti. F.Bahçe'de iyi oynayan Alper gereksiz bir kırmızıdan atıldı. Buna rağmen Ekici'nin yaratıcı pasında Şener'le golü buldular. Şenol hoca pazar gününün yıldızı Quaresma'yı soktu, ilk yarıda olmayan Lens'in yerine ama başka bir Alper vakası çıktı Quaresma'dan. Şenol hoca, maçı çevirmek için soktu oyuna ama o 'çevirmeyelim' dedi. Kırmızı, oyunu hareketlendirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Volkan'ın kartından sonra anladık. İş rövanşa kaldı... Bu sezon böyle bir karar alınmış herkes uymak zorunda. Derbilerde önümüzdeki yıl yapmaları gereken, deplasman avantajını kaldırsınlar. Deplasmandaki gol iki sayılmamalı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Gelelim TFF'ye... Maçı izlerken hiç mi üzülmediniz? Niye biliyor musunuz, 3 gün sonra F.Bahçe'yi Akhisar karşısına çıkarıyorsun. Ben G.Saray'ın, Beşiktaş'ın, Akhisar'ın dinlenmesini doğru buluyorum, tabii ki Beşiktaş Trabzon'la pazartesi oynayacak ama en azından F.Bahçe pazartesi 18.30'da oynayabilirdi. Örneğin sezon sonunda puan puana girildiği zaman son iki haftalar aynı saatte başlayabiliyor. Eller vicdana konup futbolcuları da kulüpleri de korumak zorundasınız..