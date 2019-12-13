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GeriFutbol Başakşehir'in galibiyetinin ardından UEFA ülkeler sıralamasında son durum
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Futbol
13 Aralık 2019 - 10:12,

Başakşehir'in galibiyetinin ardından UEFA ülkeler sıralamasında son durum

4 Takımla başladığımız Avrupa kupalarında dün gece itibariyle tek takımımız kaldı

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UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında Mönchengladbach deplasmanda 2-1 yenerek lider olarak son 32 turuna kalan Başakşehir, ülke puanına da önemli katkıda bulundu.

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Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Real Madrid, Galatasaray ve Club Brugge'ün yer aldığı grubu galibiyet alamadan, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile tamamladı.

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Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Trabzonspor elemelerde Sparta Prag ve AEK'yı saf dışı bıraktıktan sonra mücadele ettiği C Grubu'nda Getafe, Basel ve Krasnodar karşısında 5 yengilgi ve 1 beraberlikle elde etti.

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Avrupa Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılan Beşiktaş ise Braga, Wolverhapmton ve Slovan Bratislava'nın yer aldığı grubu 1 galibiyet ve 5 yenilgi ile bitirdi.

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Başakşehir ise Roma, M'gladbach ve Wolfsberger ile mücadele ettiği J Grubu'nu 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile lider tamamladı.

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Medipol Başakşehir, deplasmanda 90. dakikada attığı golle 2-1 kazandığı Mönchengladbach galibyetiyle Türkiye'yi UEFA ülkeler sıralamasında 1 sıra daha aşağı düşmesine engel oldu.

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İşte dün gecenin ardından ülkelerin UEFA puan sıralaması şöyle oluştu:

8İSPANYA - 97,712

İSPANYA - 97,712

9İNGİLTERE - 86,462

İNGİLTERE - 86,462

10ALMANYA - 68.498

ALMANYA - 68.498

11İTALYA - 66.510

İTALYA - 66.510

12FRANSA - 56.082

FRANSA - 56.082

13PORTEKİZ - 48.849

PORTEKİZ - 48.849

14RUSYA - 45.529

RUSYA - 45.529

15BELÇİKA - 37.500

BELÇİKA - 37.500

16HOLLANDA - 35.150

HOLLANDA - 35.150

17UKRAYNA - 33.500

UKRAYNA - 33.500

18TÜRKİYE - 32.800

TÜRKİYE - 32.800

19AVUSTURYA - 32.125

AVUSTURYA - 32.125

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