Başakşehir'in galibiyetinin ardından UEFA ülkeler sıralamasında son durum
4 Takımla başladığımız Avrupa kupalarında dün gece itibariyle tek takımımız kaldı
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında Mönchengladbach deplasmanda 2-1 yenerek lider olarak son 32 turuna kalan Başakşehir, ülke puanına da önemli katkıda bulundu.
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Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Real Madrid, Galatasaray ve Club Brugge'ün yer aldığı grubu galibiyet alamadan, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile tamamladı.
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Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Trabzonspor elemelerde Sparta Prag ve AEK'yı saf dışı bıraktıktan sonra mücadele ettiği C Grubu'nda Getafe, Basel ve Krasnodar karşısında 5 yengilgi ve 1 beraberlikle elde etti.
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Avrupa Ligi'ne doğrudan grup aşamasından katılan Beşiktaş ise Braga, Wolverhapmton ve Slovan Bratislava'nın yer aldığı grubu 1 galibiyet ve 5 yenilgi ile bitirdi.
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Başakşehir ise Roma, M'gladbach ve Wolfsberger ile mücadele ettiği J Grubu'nu 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile lider tamamladı.
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Medipol Başakşehir, deplasmanda 90. dakikada attığı golle 2-1 kazandığı Mönchengladbach galibyetiyle Türkiye'yi UEFA ülkeler sıralamasında 1 sıra daha aşağı düşmesine engel oldu.
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İşte dün gecenin ardından ülkelerin UEFA puan sıralaması şöyle oluştu: