Başakşehir - Beşiktaş maçı yazar görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Başakşehir - Beşiktaş mücadelesini yazarlarımız Rüştü REÇBER, Kenan BAŞARAN ve İlker YASİN değerlendirdi.
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Rüştü REÇBER: 3 PUAN HAK EDENİN
Öncelikle dün 18 Mart’tı. Çanakkale Destanı’nın 103. yıl dönümüydü. Bizlere kanlarını dökerek emanet bıraktıkları bu vatanda Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anar, şükranlarımı sunarım. Başakşehir Kulübü de, güzel bir koreografi hazırlamış. Lakin, içinde Atatürk’ün olmayışı beni birazcık üzdü. Gelelim maça...
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Topla oynamayı seven, rakibine bu düşünceyle üstünlük kurmaya çalışan ve bununla beraber, skor üretmeyi hedefleyen bir futbol anlayışına sahip iki takımın maçını izledik. Gördük ki, Başakşehir dün bu anlamda daha üstündü. Özellikle maçın başından itibaren Beşiktaş’a ne kadar zorluk çıkaracaklarını bizlere gösterdiler. Sadece topa sahip olmakla kalmadılar, dakikalar 20’yı gösterdiğinde bariz olarak hem oyunda hem de pozisyon bulmada üstünlüklerini kanıtladılar. Lakin son vuruşlardaki başarısızlıkları ve Beşiktaş defansının kritik müdahaleleri gol bulmalarının önüne geçti.
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GÖRÜNMEYEN YÜZ BAŞAKŞEHİR’de
Mossoro ve İrfan organizasyon rolünü üstlendiler. Onlara eşlik eden Adebayor, Elia ve Visca üçlüsü de Beşiktaş defansına karşı tehdit unsurları oldular. Başakşehir, orta alandaki pres anlayışını daha da öne taşıyınca Beşiktaş çok daha fazla hata yaptı. Elia ile gelen gol de, bu şekildeydi. İlk yarı sonuna kadar, “Bugün 3 puanı alacağım ve buradan Beşiktaş’ı puansız göndereceğim” düşüncesindeki futbol anlayışı, Başakşehir’in 3-4 haftadır görmediğimiz yüzünü ortaya çıkardı. İlk yarının sonlarında Adebayor ikinci golü atmış olsa iş erken biterdi. Beşiktaş, Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandı. Tabii bunda özellikle Fenerbahçe maçından ders alan bir Başakşehir ve Beşiktaş’ı iyi analiz etmiş Abdullah Avcı’nın da etkisi vardı. Beşiktaş ağır bir darbe aldı, 1 gün önceki derbinin sonucu lehlerineyken, dün aleyhlerine döndü. Dün Beşiktaş yenilgiyi hak etti. Başakşehir ise yarışa ortak olduğunu bir kez daha gösterdi.
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Kenan BAŞARAN: Başakşehir'de Güneş tutulması
BEŞİKTAŞ’ın gol yiyeceği maçın başlamasından 2-3 dakika sonra belli olmuştu. Talisca konforu nedeniyle orta sahada üstünlüğü Avcı’ya veren Güneş, takımının atak üstüne atak yemesini kenardan izlemekle yetindi. Avcı, Beşiktaş geriden oyun kurarken Medel’e baskı yapıp, Tosic’i ise genelde serbest bıraktı ki bireysel hata yapsın. Ama en büyük hatayı topla çıkarken Tolgay yaptı. Ancak hatayı o yapmasa bir başkası yapacaktı zira siyah beyazlılar, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı gün adeta ‘Çanakkale Geçilmez’i oynuyordu.
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Beşiktaş, Bayern Münih’ten toplamda 8 gol yese bile bu kadar atak yiyip bunaldığı bir bölüm oynamamıştı iki maçta. Oyunun rengi belli olduktan sonra Güneş, erken bir müdahalede bulunup golü önleyebilirdi. F.Bahçe derbisindekine benzer müdahaleler bekledim ama o gol yeme pahasına devreyi bitirmeyi yeğledi. Talisca’dan vazgeçebilirdi. Hadi ondan geçmedin, bari Lens’ten geç. Zira 4 yaş büyük Adebayor’un onunla onlarca metre depar atıp pozisyonunu bozduğu o an, aslında Hollandalı’nın iflas ettiği andı.
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İlker YASİN ile 3 soru, 3 cevap
Beşiktaş neden kaybetti, Başakşehir nasıl kazandı?
Beşiktaş konsantrasyon sıkıntısı yaşıyor. Başakşehir ise geçen hafta kaybettikten sonra inanılmaz motive olmuş. Maçın ciddi bölümünü eksik oynamalarına rağmen iyi mücadele ettiler.
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Şenol Güneş’in tercihlerinin sonuçta etkisi var mı?
Güneş maçın önemini futbolculara anlatamamış. Takımı odaklayamamış. Ancak bu sorun sadece Güneş’te değil, tüm takımda vardı. Önemli bir maç oynadıklarının farkında değil gibilerdi.
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Bu sonuç şampiyonluk yarışını nasıl etkiler?
Artık her maç ciddi sonuçlara gebe. Şampiyonluk hesapları için bir şey demek zor. Yalnız Beşiktaş’ın bu puanları arayacağı açık. Şampiyonluğu bu akşam kaybettiğini bile söyleyebiliriz.