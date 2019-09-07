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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06 Eylül 2019 - 23:50,

Babel fitili ateşledi! Almanlar şokta...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Almanya A Milli Futbol Takımı, evinde Hollanda'yı konuk etti. Heyecanı ve golleri bol olan mücadeleyi 4-2 Hollanda kazandı.

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Hamburg'daki  Volksparkstadion'da oynanan mücadele, eşine az rastlanır bir skor mücadelesine dönüştü.

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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'in Hollanda adına 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Almanya, 9. dakikada Gnarby ile bulduğu goller 1-0 öne geçti.

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Hollanda, ilk yarıda bazı gol şansları bulsa da Almanya üstün olan taraftı. Öte yandan Almanlar'ın ilk golden sonra daha kontrollü ve defansif bir oyun tarzını seçmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Turuncular ise silkelenecek gibi görünmüyordu fakat ikinci yarı adeta fırtına gibi sahaya döndüler...

5BABEL FİTİLİ ATEŞLEDİ

BABEL FİTİLİ ATEŞLEDİ

59. dakikada Frenkie De Jong, rakip fileleri sarsarak durumu eşitledi. Golün asisti de Ryan Babel'den geldi. Bu gol Almanya'yı demoralize ederken, Portakallar büyük bir güç kazandı.

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Almanya çok tartışmalı bir penaltı pozisyonunda eşitliği sağlasa da, Wijnaldum ve Depay ikilisinin inanılmaz performansı, skorun konuk takım aleyhine açılmasına neden oldu.

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