Aykut Kocaman'a büyük tepki! Islıkladılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman sıkıntılı günler geçiriyor.
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Süper Lig'de ilk 10 hafta itibariyle topladığı 12 puanla 9. sırada yer alan Konyaspor, ligde son 3 maçtır kazanamıyor.
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Son olarak Gençlerbirliği ile 90+4. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Aykut Kocaman ve öğrencileri, bir önceki hafta Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olmuştu.
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İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe yenilgisinden önce de sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0'lık skorla boyun eğmişti.
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Konyaspor'un son dönemde yaşadığı en büyük şok ise Ziraat Türkiye Kupası'nda oldu.
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Süper Lig temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında Eyüpspor'a yenildi ve kupadan elendi.
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Yeşil beyazlı kulüp geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Aykut Kocaman'a destek çıksa da taraftarın sabrı tükendi.
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Gençlebirliği maçında bir grup Konyaspor taraftarı, 90+4'te gelen beraberlik golünün ardından deneyimli teknik adamı ıslıkladı.
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Kulüpten yapılan destek açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı.
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Türkiye Kupası’ndan elenmemiz beklemediğimiz bir durumdu. Bir üst tura çıkamamak hem bizi hem de camiamızı derinden üzdü.
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Başta Sayın Hocamız olmak üzere hepimizi sonuçtan daha çok futbolcularımızın ortaya koyduğu mücadele hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bir an önce bu maçı unutup lige geri dönmek durumundayız.
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Son haftalarda aldığımız sonuçlar nedeniyle hedeflerimizden biraz uzaklaşmış gibi görünüyoruz.
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Bu açıdan baktığımızda üst sıralara yükselmek ve orada tutunmak için Cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçını muhakkak kazanmamız gerekiyor.
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Konyaspor Yönetim Kurulu olarak mevcut durumla ilgili yaptığımız değerlendirme sonrasında bir kez daha Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman’ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz.
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Her şeyin farkındayız. Gelişmeleri yakından takip ediyor, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda teknik heyetimizle gerekli istişareleri yapıyoruz.
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Bu istişareler neticesinde yol haritamızı belirledik. Şu an için ara transfer dönemine kadar elimizdeki kadro ile mücadele edip en iyisini yapmak zorundayız.
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Bu süreçte camiamızla birlikte omuz omuza vererek dünü bir kenara bırakıp sezonun ilk yarısının sonuna kadar Süper Lig’de oynayacağımız maçlara odaklanmalıyız.
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Bu vesileyle Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyor, her zaman olduğu gibi yine müsabakanın son düdüğüne kadar takımımıza destek vermelerini istiyoruz.
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"Durumu değerlendireceğiz"
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Eyüpspor hezimetinin ardından istifa sinyalleri vermişti...