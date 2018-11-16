Avrupa'yı sallayan listede tek Türk

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Takımlarına yaptığı katkılarla takımlarına en çok katkı sağlayan ve göz kamaştıran 15 isim.
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1/16
İşte karşınızda Avrupa'yı sallayan futbolcular...
2/16
ANDRE SILVA (SEVILLA)
ezon başında Galatasaray ile de uzun süre anılan ancak daha sonra Sevilla'ya kiralanan Andre Silva, hem La Liga'da hem de Avrupa'da dikkat çeken bir performans gösterdi. Silva, geçen sezon AC Milan'da beklenenden çok uzak bir performans sergilerken, İspanyol ekibinde Portekiz'deki başarılı günlerini hatırlattı.Pozisyon: Forvet
Maç: 11
Gol: 7
3/16
CALLUM WILSON (BOURNEMOUTH)
Bu sezon Premier League'in flaş ekiplerinden Bournemouth forması giyen Callum Wilson, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Kırmızı-siyahlı ekibin en skorer isimlerinden olan Wilson, attığı kritik gollerle takımının puan tablosundaki yerinin de en büyük mimarlarından...Pozisyon: SantraforMaç: 12
Gol: 6
Asist: 5
4/16
RYAN FRASER (BOURNEMOUTH)
Bournemouth'un başarısının bir diğer mimarı da Ryan Fraser oldu. 24 yaşındaki İskoç kanat oyuncusu attığı gollerin yanı sıra, arkadaşlarına yaptığı asistlerle de Premier League'in en çok gol pası veren isimleri arasında yer alıyor.Pozisyon: Sol kanat
Maç: 12
Gol: 3
Asist: 6
5/16
RAUL JIMENEZ (WOLVES)
Yeniden Premier League'de boy gösteren Wolverhampton'da Nuno Espirito'nun vazgeçilmezlerinden olan Raul Jimenez, Ada'nın en dikkat çeken isimlerinden... Benfica'dan transfer edilen 27 yaşındaki golcü, ilk yılı olmasına rağmen Premier League'de performansıyla alkış aldı.Pozisyon: Forvet
Maç: 12
Gol: 3
Asist: 5
6/16
LUKA JOVIC (FRANKFURT)
Sırbistan futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında yer alan Luka Jovic, sezon başında Benfica'dan büyük umutlarla kiralanmıştı. 20 yaşındaki golcü oyuncu Frankfurt'ta beklenenden çok daha iyi bir sezon geçiriyor. Jovic Frankfurt'un en skorer isimlerinden olurken 9 lig maçında 9 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.Pozisyon: Forvet
Maç: 9
Gol: 9
Asist: 3
7/16
ZEKİ ÇELİK (LILLE)
Sezon başında Lille'in İstanbulspor'dan transfer ettiği Zeki Çelik, Ligue 1'de başarılı bir performans sergileyen Lille'in en istikrarlı ve başarılı isimleri arasında yer alıyor. Birkaç kez 'Haftanın 11'i''ne de seçilen Zeki, Lille formasıyla ligde 13 maçta görev alırken 2 de gol pası verdi.Pozisyon: Sağ bek
Maç: 13
Asist: 2
8/16
JADON SANCHO (B. DORTMUND)
Favre önderliğinde Bundeslia'da liderliği elinde bulunduran Dortmund'un başarısında en büyük paylarından biri de Jadon Sancho'ya ait. Dortmund'un hücum gücünün kilit isimleri arasında yer alan genç oyuncu, 18 yaşına rağmen Alman temsilcisinin vazgeçilmezleri arasında girdi. Sancho bu sezon ligde 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.Pozisyon: Sol kanat
Maç: 11
Gol: 4
Asist: 6
9/16
NICOLAS PEPE (LILLE)
Lille'in başarısında en büyük paya sahip isim kuşkusuz golcü oyuncu Nicolas Pepe oldu. 2017 yılında Angers'den büyük umutlarla 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Pepe, kendisine ödenen bonservisin aslında ne kadar da yerinde olduğunu gösterdi. Pepe şu ana kadar 13 maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.Pozisyon: Kanat/forvet
Maç: 13
Gol: 8
Asist: 7
10/16
KRZYSZTOF PIATEK (GENOA)
Sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Piatek, Serie A'yı adeta sallıyor. Polonyalı genç yıldız bu sezon ligde attığı 9 golle, Serie A'nın da en skorer ismi olmayı başardı. Piatek performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarının da transfer listesine girdi.Pozisyon: Forvet
Maç: 12
Gol: 9
11/16
SUSO (AC MILAN)
AC Milan her ne kadar güven vermeyen bir performans sergilese de Suso, yıldızlaşmaya devam ediyor. Attığı 4 golün yanı sıra yaptığı 8 asistle Suso, Avrupa'nın en çok asist yapan oyuncuları arasında da yer alıyor.Pozisyon: Sağ kanat
Maç: 12
Gol: 4
Asist: 8
12/16
JONATHAN BAMBA (LILLE)
Sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Jonathan Bamba, Ligue 1'deki performansıyla dikkat çeken genç oyunculardan olmayı başardı. Lille'in bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Bamba, yaptığı 7 asistle, Ligue 1'in en çok gol pası veren isimleri arasında da yer alıyor.Pozisyon: Kanat/forvet
Maç: 13
Gol: 7
Asist: 1
13/16
PACE ALCACER (B. DORTMUND)
Geçen sezon Barcelona'daki kötü performansıyla eleştirilen ve La Liga'da sadece 4 gol atabilen Alcacer, Borussia Dortmund'da adeta kendini buldu. Alcacer sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçlara rağmen takımının ve ligin en skorer isimler arasında yer alıyor. Alcacer Bundesliga'da forma giydiği 6 maçta 8 gol atmayı başardı.Pozisyon: Forvet
Maç: 6
Gol: 8
14/16
MBAYE DIAGNE (KASIMPAŞA)
Geçen sezon Kasımpaşa'ya transfer olan Mbaye Diagne, adeta Süper Lig'e damgasını vurdu. 27 yaşındaki Diagne bu sezon Süper Lig'in en skorer ismi olurken Galatasaray'ın yanı sıra bazı Avrupa takımlarının da ilgisini çekmeyi başardı. Diagne, milli ara sonrasında da performansını sürdürürse Ocak ayında sürpriz bir transfere imza atabilir.Pozisyon: Forvet
Maç: 12
Gol: 12
Asist: 2
15/16
DANIJEL ALEKSIC (YENİ MALATYASPOR)
Süper Lig'in bir diğer dikkat çekici performansı da Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Aleksic'in oldu. Sezon başında St. Gallen'den transfer edilen Aleksic, 5 gol, 2 aisstlik performansıyla Yeni Malatyaspor'un bulunduğu yerin mimarları arasında yer alıyor.Pozisyon: Orta saha
Maç: 12
Gol: 5
Asist: 2
16/16
THORGAN HAZARD (B. M'GLADBACH)
Eden Hazard'ın kardeşi Thorgan geç de olsa adından söz ettirmeye başladı. Gladbach formasıyla bu sezon ligde 7 gol atan ve 4 asist yapan Thorgan, Bundesliga'nın en iyi performanslarından birine imza atıyor.Pozisyon: Orta saha/kanat