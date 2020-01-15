Ataşehir'de geceye damga vuran olay! Obradovic...

THY Euroleague'de Olympiakos ve Baskonia deplasmanlarında alınan galibiyetlerden sonra ASVEL karşısına uzun süre sonra tam kadro çıkan sarı-lacivertliler, görkemli bir basketbol ile sahadan 86-64 galip ayrılmayı başardı.
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Ataşehir'deki maça damga vuran olay ise bambaşkaydı... İşte detaylar.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulüp başkanlarını kabul ettiği toplantının ardından salona gelen Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Asvel mücadelesi için loca yerine saha kenarındaki koltukları tercih etti.
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Koç, aynı saatte oynanan Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Kayserispor-Fenerbahçe maçını ise tabletiyle takip etti.
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Bu anlar muhabirimiz Süleyman Arat'ın objektiflerine takıldı.
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Galibiyet gecesinde çok konuşulan bir başka dikkat ise Fenerbahçe taraftarının salonda gördükleri Başkan Ali Koç’a, "Obradovic'e yeni sözleşme” tezahüratı oldu.
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Sırp koçun sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği Fenerbahçe’de tartışma konusu olmuştu. Bu anlarda Koç'un taraftara tepkisi çok farklı oldu ve ayağa kalkıp tribünlerin bu tezahüratına 'Sesi yükseltin' yanıtını verdi.
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Karşılaşmanın ardından Zeljko Obradovic'e bu tezahürat soruldu. Tecrübeli antrenör soruya 'Sonraki maç Barcelona' yanıtını verdi.
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Obradovic bunun dışında “Önümüzde Barcelona maçı var, onlara çok kolay kaybetmiştik. Motivasyon bulup bu maçı kazanmamız gerekiyor. Şu anki pozisyona göre GM anketinde Final Four'a gidemeyeceğiz sonucu çıkması çok normal. Kimse inanmaz ki şu an gideceğimize, sezon sonunda neler olduğuna bakacağız." şeklinde konuştu.
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OBRADOVİC'TEN EDA ERDEM'E TEBRİK
Maç öncesi ise salona Tokyo Elemeleri'nde finalde Almanya'yı devirerek olimpiyat vizesini alan Filenin Sultanları'nın kaptanı ve Fenerbahçe oyuncusu Eda Erdem Dündar geldi.
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Eda, sarı lacivertli kulüp tarafından bu başarı sonrası onurlandırıldı. Başarılı sporcuya plaketler verildi.
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Obradovic de Eda ile bir süre sohbet etti ve bu başarılarından dolayı kendisini tebrik etti.
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Basketbol Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu da Eda Erdem Dündar'a çiçek takdim etti.
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Öte yandan Fransız ekibinin başkanı, NBA’in eski yıldızlarından Tony Parker da karşılaşmayı takip etti ve sarı-lacivertli taraftarların da alkışını aldı.
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Parker, bilindiği gibi ASVEL takımının ortaklarından biri.