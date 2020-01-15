Ataşehir'de geceye damga vuran olay! Obradovic...

Obradovic bunun dışında “Önümüzde Barcelona maçı var, onlara çok kolay kaybetmiştik. Motivasyon bulup bu maçı kazanmamız gerekiyor. Şu anki pozisyona göre GM anketinde Final Four'a gidemeyeceğiz sonucu çıkması çok normal. Kimse inanmaz ki şu an gideceğimize, sezon sonunda neler olduğuna bakacağız." şeklinde konuştu.