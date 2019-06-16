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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Takvim - Foto: Hürriyet
16 Haziran 2019 - 11:06,

Asker yolunu ablasında bekliyor

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, bedelli askerlik görevi için Çorum’a gitti.

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 Futbolcu, 2 aydır aşk yaşadığı güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk’u ablası Şermin Özyakup’a emanet etti.

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Gelin-görümce de önceki gün Ege’de tatile çıktı..

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Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la Nisan'dan beri aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk, iyice aileye girdi.

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 Vatani görevini yapmak için geçtiğimiz gün Çorum'daki birliğine teslim olan ünlü futbolcu, aşkını ablası Şermin Özyakup'a emanet etti.

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Ege'de baş başa keyif süren gelin ile görümcenin tatili, sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Gelin ile görümcenin önceki gün havuzlu villadan arka arkaya yaptıkları paylaşımlar gözden kaçmadı..

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Şu sıralar takım arkadaşı Necip Uysal ile bedelli askerlik görevini yapan Özyakup'un aşkını ablasına emanet etmesi de ilişkinin evliliğe gittiğini kanıtladı.

7/18DÜĞÜN YAKINDA...

DÜĞÜN YAKINDA...

Her ikisi de Hollanda doğumlu olan Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da Avrupa'da yaşayan ailelerini tanıştırmıştı.

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 Bu arada ilişkilerini resmiyete taşıyan ünlü çiftin, Özyakup askerden döner dönmez aile arasında yüzük takacağı ve yaz sonu da nikah masasına oturacağı konuşulanlar arasında…

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Oğuzhan Özyakup 7 sezondur Beşiktaş forması giyiyor...

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