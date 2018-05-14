Arda Turan'a piyango! Aldığı ceza...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Arda Turan, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında, Medipol Başakşehir'in Sivasspor ile karşılaştığı maçta, karıştığı olaylardan dolayı 16 maç ceza almıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Medipol Başakşehir, bu cezaya itiraz edeceklerini açıklasa da, bu ceza, Arda Turan'ın önümüzdeki sezonda bir hayli maç kaçıracağı anlamına geliyor. (Fotomaç)
Fotoğraflar: Arşiv
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FIFA, bu tarz olaylarda 4 maçtan fazla ceza alan oyuncuların cezalarını hangi lige giderse gitsin geçerli kılıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yani Arda Turan, sezon sonunda Medipol Başakşehir'den ayrılsa bile gittiği herhangi bir ligde bu cezayı çekmek zorunda kalacak. Peki, Arda Turan'ın bu cezayı en az hasarla atlatmasının yolu ne?
Fotoğraflar: Arşiv
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Eğer Arda Turan, bu cezayı en az hasarla atlatmak istiyorsa bunun tek yolu hülle transfer yapması.
Fotoğraflar: Arşiv
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HÜLLE TRANSFER NEDİR?
Bundesliga, Premier Lig gibi önemli Avrupa ligleri son bulmuş olsa da bazı ligler yazın başlıyor. Norveç ve Finlandiya gibi soğuk iklimlerin hâkim olduğu ülkelerde ya da Kuzey Amerika ülkelerinde ligler bu yaz devam edecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Eğer Arda Turan bu bölgelerden FIFA'ya üye olan bir ülkenin ligine gider ve cezasını orada çekerse, önümüzdeki sezonun başından itibaren Medipol Başakşehir formasını terletebilir. İşte Arda Turan'ın cezasını çekebileceği bazı ligler…
Fotoğraflar: Arşiv
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İSVEÇ LİGİ
Fotoğraflar: Arşiv
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NORVEÇ LİGİ
Fotoğraflar: Arşiv
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FİNLANDİYA LİGİ
Fotoğraflar: Arşiv
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AMERİKA LİGİ
Fotoğraflar: Arşiv
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BREZİLYA LİGİ
Fotoğraflar: Arşiv
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ÇİN LİGİ
Fotoğraflar: Arşiv
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BELARUS LİGİ
Fotoğraflar: Arşiv
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AVUSTRALYA LİGİ
Fotoğraflar: Arşiv
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YENİ ZELANDA LİGİ
Fotoğraflar: Arşiv
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"Bu galibiyeti hem Arda'ya hem de Mossoro'ya armağan ediyoruz!" Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor galibiyetini Arda Turan Mossoro'ya armağan ettiklerini söyledi. Avcı'nın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...