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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fotoğraflar: Arşiv
10 Kasım 2018 - 17:57,

Arda Turan'a bir şok daha! Rize'de...

Medipol Başakşehir, ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

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Haftaya lider olarak giren İstanbul ekibi, Rize'de maçı 2-1 kazanarak liderliğini de sürdürdü.

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Maç öncesi Başakşehir'de Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşılaşmaya yedek soyunarak başladı.

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Sanatçı Berkay Şahin'le yaşadıklarının ardından ülke gündeminden düşmeyen Arda Turan bir protesto daha yaşadı.

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66. dakikada oyuna giren Başakşehirli futbolcu, ıslıklanarak ve yuhalanarak protesto edildi.

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Arda, iki hafta önceki Konyaspor maçında da seyirciden tepki görmüştü.

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Maçta yaşanan bir diğer olaysa sakatlıktan dönen Emre Belözoğlu'nun oyuna girmesi oldu.

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38 yaşındaki oyuncu, 75. dakikada Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna girdi ve kaptanlık pazubandını koluna taktı.

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Öte yandan Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak üst üste 4. maçını kazandı.

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Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı ve Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. 8 puanda kalan Çaykur Rizespor ise ligde son sırada yer alıyor.

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