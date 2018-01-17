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Futbol

Arda Turan kadroya alınmadı

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.

DHA, Fotoğraflar: AJANSLAR
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş maçında ilk maçı 3-1 kaybeden Başakşehir, Giresunspor'u konuk ediyor.

DHA, Fotoğraflar: AJANSLAR
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Medipol Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor kupa maçunda kozlarını paylaşıyor!

DHA, Fotoğraflar: AJANSLAR
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Medipol Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor arasında Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Barcelona'dan kiralanan Arda Turan'a görev verilmedi.

DHA, Fotoğraflar: AJANSLAR
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Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman eksikliği bulunan Arda Turan'a bu maçta şans tanımadı. Arda Turan karşılaşmayı locadan takip etti. Yıldız futbolcunun başkan Gümüşdağ ile sohbeti objektiflere böyle yansıdı.

DHA, Fotoğraflar: AJANSLAR
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Yıldız futbolcu Barcelona formasıyla bu sezon hiçbir resmi maçta forma şansı bulamamıştı.

Medipol BaşakşehirFutbolKupaGirsenssporArda Turan

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