Arda Turan, Falcao'ya Galatasaray'ı anlattı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yıldız golcü, eski takım arkadaşı Arda'ya sarı kırmızılı takımı sordu.
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Galatasaray ile yıllık 5.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllık anlaşan Radamel Falcao, Atletico Madrid’de birlikte oynadığı Arda Turan ve vatandaşı eski kaleci Mondragon’u arayarak, İstanbul’a geleceğinin işaretini verdi.
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Arda ve Mondragon’dan duyduğu olumlu sözlerle rotasını iyice netleştiren ünlü golcünün transferi için bonservis pazarlığı sürüyor.
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Ve Falcao ‘Galatasaray’ ateşini resmen yaktı. Sarı kırmızılıların, yıllık 5.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık teklifini kabul eden dünyaca ünlü golcü, yakın dostlarını arayarak Galatasaray’a geleceğinin sinyallerini vermeye başladı.
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Radamel Falcao, sosyal medya hesaplarından Galatasaray’a olan ilgisini gösterirken bu kez sarı kırmızılı takımın iki eski kaptanını arayarak, bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu.
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Kolombiyalı futbolcunun, Galatasaray Kulübü’nde uzun yıllar forma giyip kaptanlık bandını da takan Arda Turan ve Faryd Aly Mondragon’u peş peşe telefonla aradığı ortaya çıktı.
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Her şeyi sordu, her şeyi anlattılar
Kolombiyalı yıldızın, Atletico Madrid’den takım arkadaşı ve yakın dostu olan Arda Turan’dan Galatasaray ve İstanbul ile ilgili geniş bilgi aldığı öğrenildi.
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Falcao’nun, Galatasaray Kulübü’nün durumu, takım yapısı ve taraftarı ile ilgili uzun süre konuştuğu ve Arda Turan’ın da eski takım arkadaşına önemli ayrıntılar aktardığı ifade edildi.
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Başakşehir’de kariyerini sürdüren Arda Turan, alt yapısından yetiştiği Galatasaray için Falcao’ya, “Kariyerinde unutamayacağın bir kulüp olacaktır” diye övgüyle söz etti.
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Arda’nın Falcao’ya ayrıca, “Buradaki ambians ve taraftar seni coşturur. Unutulmaz bir deneyim yaşarsın. Ayrıca oturacağın ev başta olmak üzere her konuda da sana yardımcı olurum” dediği öğrenildi.
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‘Merak etme, hep yardımcı olacağım’
Arda’ya teşekkür eden Kolombiyalı golcü, vatandaşı eski kaleci Faryd Mondragon’dan da Galatasaray için güzel sözler duydu.
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Arda gibi Galatasaray’ın büyüklüğünü anlatan Mondragon’un, “Transfer için verdiğin kararın ne kadar doğru olduğunu İstanbul’a adım attığın ilk günden itibaren anlayacaksın” dediği belirtildi.
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Falcao transferinin artık, 3 milyon Euro isteyen Monaco Kulübü ile Galatasaray arasındaki pazarlığın sonuçlanmasına kaldığı belirtiliyor. Sarı kırmızılılar, hiç bonservis ücreti ödemeden oyuncuyu almak isterken, önümüzdeki günlerde anlaşmanın açıklanması bekleniyor.
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Bu gelişmeler yaşanırken, Falcao’nun sosyal medya hareketleri de dikkat çekti: İşte bazıları: