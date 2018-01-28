Arda Turan, Aslıhan Doğan ilişkisinde flaş gelişme! İmzayı atınca...
Barcelona defterini kapatarak Türkiye'ye geri dönen ve Medipol Başakşehir ile anlaşan Arda Turan'ın özel hayatında da önemli bir değişiklik oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Arda Turan'ın sevgilisi Aslıhan Doğan bu konuyla ilgili yakın çevresine önemli bir açıklama yaptı... İşte o detay...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olmasına en çok sevgilisi Aslıhan Doğan sevindi. Doğan yakın dostlarına, "Artık sürekli bir aradayız. İlişkimiz şimdi rayına oturacak. Bu transferden çok mutluyum" diyormuş.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Futbolcu Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan, 5. kez ayrıldıktan sonra 1 ay önce yeniden barıştı. İddialara göre sevgilisinin Barselona'dan Başakşehir'e transfer olması en çok Aslıhan Doğan'ı mutlu etmiş.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İlişkilerinin İstanbul-BarCelona arasında yıprandığını söyleyen Doğan yakın dostlarına, "Artık sürekli bir aradayız. İlişkimiz şimdi rayına oturacak. Bu transferden çok mutluyum" diyormuş.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı hatta imam nikahı kıydığı iddia edildi. (Fanatik)