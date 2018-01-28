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Futbol

Arda Turan, Aslıhan Doğan ilişkisinde flaş gelişme! İmzayı atınca...

Barcelona defterini kapatarak Türkiye'ye geri dönen ve Medipol Başakşehir ile anlaşan Arda Turan'ın özel hayatında da önemli bir değişiklik oldu.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Arda Turan'ın sevgilisi Aslıhan Doğan bu konuyla ilgili yakın çevresine önemli bir açıklama yaptı... İşte o detay...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olmasına en çok sevgilisi Aslıhan Doğan sevindi. Doğan yakın dostlarına, "Artık sürekli bir aradayız. İlişkimiz şimdi rayına oturacak. Bu transferden çok mutluyum" diyormuş.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Futbolcu Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan, 5. kez ayrıldıktan sonra 1 ay önce yeniden barıştı. İddialara göre sevgilisinin Barselona'dan Başakşehir'e transfer olması en çok Aslıhan Doğan'ı mutlu etmiş.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İlişkilerinin İstanbul-BarCelona arasında yıprandığını söyleyen Doğan yakın dostlarına, "Artık sürekli bir aradayız. İlişkimiz şimdi rayına oturacak. Bu transferden çok mutluyum" diyormuş.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı hatta imam nikahı kıydığı iddia edildi. (Fanatik)

Aslıhan DoğanTransfer Haberleri

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