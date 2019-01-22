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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik, Foto: DepoPhotos
22 Ocak 2019 - 11:53,

Aranan sağ bek İspanya'da bulundu!

Bütün takımlarda transfer gelişmeleri tüm hızıyla sürerken Beşiktaş için bir iddia daha gündeme düştü.

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Sağ beke transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta rota İspanya...

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Beşiktaş, Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Advincula için girişimlere başladı.

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La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano forması giyen Luis Advincula için Beşiktaş'ın ısrarı devam ediyor.

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Meksika temsilcisi Tigres'ten kiralık olarak Vallecano'ya giden Advincula'yı takip eden 3 takım olduğu ortaya çıktı.

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İspanyol basınında yer alan habere göre son oynanan Real Sociedad maçında 90 dakika sahada kalan Advincula için Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla ve Atletico Madrid de girişimlerde bulundu. Üç takımın da 28 yaşındaki Perulu sağ kanat oyuncusu için Tigres'e sezon sonunda bir teklif yapacağı belirtildi.

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Bayern'in zirve inadı sürüyor!

Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yenerek lider Dortmund'u takibini sürdürdü...

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