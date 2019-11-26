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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26 Kasım 2019 - 12:50,

Anthony Joshua - Andy Ruiz Jr. maçı öncesinde büyük tehlike!

Andy Ruiz Jr., Anthony Joshua maçı öncesinde tehlikeli bir oyun oynuyor.

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Anthony Joshua ile Andy Ruiz Jr. 7 Aralık tarihinde kozlarını paylaşacak.

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Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua'ya kariyerinin ilk yenilgisini tattırmış, Joshua ise karşılaşmanın rövanşını istemişti.

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İşte herkesin beklediği bu rövanş öncesi Andy Ruiz Jr. büyük bir tehlike ile karşı karşıya.

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Tarihi maç için sıkı bir diyete giren 30 yaşındaki boksör, duracağını noktayı bilememesi halinde dezavantajlı duruma düşebilir.

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Ada basını, Andy Ruiz Jr.'ın yaptığı diyeti 'tehlikeli bir oyun" olarak yorumluyor.

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Peki Ruiz'in bu 'tehlikeli oyun' olarak nitelendirilen diyeti neler içeriyor?

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Çikolata ve abur cubur sevgisi sebebiyle zaman zaman otoriteler tarafından eleştirilen Ruiz, tatlıyı neredeyse hayatından çıkardı.

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Yetenekli boksörün yeni beslenme düzeninde balık, avokado ve meyveler büyük yer kaplıyor.

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Andy Ruiz, bu sıkı diyetle yaklaşık olarak 4 kilo vermeyi amaçlıyor.

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30 yaşındaki ismin kişisel beslenme uzmanı Zoha Matin, sporcunun zayıflama sürecinin iyiye gittiğini ve kilo verdiğini söylüyor.

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Matin, "Amacımız düzenli beslenmesini sağlamak ve abur cuburdan uzak durmak. Kendisini daha hafif hissetmesini arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anthony Joshua'nun organizatörü Eddie Hearn ise Andy Ruiz Jr.'ın diyetinin riskli olduğunu savundu.

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Hearn, bu denli kilo kaybının Andy Ruiz için olumsuz bir gelişme olduğunu ve Joshua karşısında dezavantaj yaratacağını ifade etti.

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Hearn, Andy Ruiz'in söz konusu diyetinin kendi sporcusu Anthony Joshua avantaj sağlayacağını öne sürdü.

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Andy Ruiz, Anthony Joshua'yı mağlup ettiği maça göre yaklaşık 1.5 kilo verdi.

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Ruiz'in hedefi mevcut kilosu üzerinden yaklaşık 4 kilo daha vermek.

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