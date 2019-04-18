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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18 Nisan 2019 - 15:41,

Antalyaspor antrenmanında sürpriz isim

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızılı beyazlıların antrenmanında sürpriz bir isim vardı.

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Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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Kırmızı-beyazlıların basına kapalı bölümde, Akhisarspor maçının taktik provalarını gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Antalyaspor, yarın Akhisar deplasmanına gidecek ve karşılaşma için son antrenmanını burada gerçekleştirdikten sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

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Sakatlığı geçen Salih Dursun antrenmana katılırken, sakatlığı bulunan Doukara ise takımdan ayrı çalıştı.

5/11Coşkun Göğen sürprizi

Coşkun Göğen sürprizi

Bu arada Sinema oyuncusu Coşkun Göğen de takıma ziyarette bulundu ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile sohbet etti.

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Ünlü oyuncunun futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Fotoğraf çekimi sırasında ise neşeli anlar yaşandı.

8/11Öğrencilerden ziyaret

Öğrencilerden ziyaret

Öte yandan Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri kırmızı beyazlıların antrenmanını izledi.

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Öğrenciler futbolcularla ve teknik heyetle fotoğraf çektirdi ve baklava ikramında bulundu.

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"Akhisarspor için bizim maç final gibi gözüküyor"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda yapacakları Akhisarspor maçının zor geçeceğini, karşılaşmanın onlar için final gibi gözüktüğünü bildirdi.

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